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Раздел: Мир  
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Популярные во всем мире напитки станут дороже из-за Трампа

Популярные во всем мире напитки станут дороже из-за Трампа Цена изменится по причине введения новых пошлин.

Coca-Cola намерена повысить стоимость своих напитков из-за введенных президентом США Дональдом Трампом ввозных пошлин на алюминий, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на finance.ua.

Дело в том, что из этого металла производятся банки для напитков. О планах компании заявил генеральный директор Coca-Cola Джеймс Квинси.

Квинси подчеркнул, что подобная практика для Coca-Cola в середине года является "весьма необычной".

"Но стоимость стали и алюминия растет. Растет и цена труда", - отметил Квинси.

Когда именно произойдет повышение цен и на сколько вырастет стоимость напитка, Квинси не уточнил.

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Также пока неизвестно, будет касаться это решение зарубежных рынков коснется только США.
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 Теги: Coca-Cola, Трамп

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Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
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