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Раздел: Мир  
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В Британии рассказали, как будут хоронить жертв "Новичка"

В Британии рассказали, как будут хоронить жертв "Новичка" На похоронах усилят меры безопасности.

В понедельник, 30 июля, в британском Солсбери состоится прощание с 44-летней матерью троих детей Дон Стерджесс, которая умерла в результате отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок" в Эймсбери, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Предусмотрены специальные меры, чтобы предотвратить возможное воздействие реагента на пришедших попрощаться с погибшей.

В частности, как рассказал викарий Салисберийской епархии Филипп Бромили, на похоронах не будет носильщиков: гроб будет уже стоять на месте, когда родные придут попрощаться с Дон. "У семьи будет 15 минут тишины с гробом", - сказал он.

Он также сказал, что, по его информации, посторонние люди не будут допущены на прощание.

45-летний партнер погибшей Чарли Роули, который также отравился веществом, сказал: "Я думаю, что она заслуживает всего, она заслуживает гораздо большего".

Брат Чарли Роули Мэтью также отметил, что Дон Стерджесс была действительно прекрасным человеком, и у нее было много друзей, которые заботились о ней.

Как известно, пара была обнаружена без сознания в субботу 30 июня в Эймсбери неподалеку от Солсбери. Полиция подтвердила, что они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок".

Стерджесс умерла 8 июля, в то время как Роули все еще находился в критическом состоянии в районной больнице Солсбери.

Роули, после выхода из комы, рассказал что нашел запечатанную бутылочку и, считая, что это духи, отдал Дон. Она брызгнула жидкость на запястья.

45-летний мужчина сказал, что не может вспомнить, где он нашел коробку с духами, но добавил, что они «выглядели дорогими».

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В Организации по запрету химического оружия пришли к заключению, что власти Великобритании правильно идентифицировали вещество, которым был отравлен Скрипаль и его дочь Юлия, и подтвердили российское происхождение "Новичка"
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 Теги: Новичок, похороны

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Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
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