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Раздел: Мир  
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В Эгейском море затонула лодка с турецкими беженцами

В Эгейском море затонула лодка с турецкими беженцами Мигранты направлялись на остров Лесбос.

В Эгейском море затонула надувная лодка, в которой находились 16 человек, шестеро из них погибли, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.

Инцидент произошел в ночь на 29 июля у берегов района Авалик вблизи острова Чиплак. В надувной лодке находились также женщины и дети - все граждане Турции.

Погибли шесть человек, один человек пропал без вести, девять спасены сотрудниками сил Службы береговой охраны Турции. К спасательным работам также был привлечен вертолет.

Издание утверждает, что на лодке находились члены движения Фетуллаха Гюлена, которые пытались сбежать на греческий остров Лесбос.

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Как известно, Турция обвиняет Гюлена и его организацию FETO в организации попытки государственного переворота. Десятки тысяч людей по всей стране были осуждены или уволены с работы по обвинениям в связях с Гюлена.
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 Теги: мигранты, лодка

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Сегодня, 08:16 » Автор: Евгений Шевченко
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