» » В Греции сообщили о новых жертвах смертоносного пожара
Раздел: Мир  
0

В Греции сообщили о новых жертвах смертоносного пожара

В Греции сообщили о новых жертвах смертоносного пожара
Жертвами лесных пожаров в Греции стал уже 91 человек.

Судьба еще 25 человек до сих пор неизвестна. Пропавших без вести продолжает искать береговая служба при содействии дайверов-волонтеров.
Число жертв лесных пожаров в Греции выросло до 91 человека, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

При этом отмечено, что судьба еще 25 человек до сих пор неизвестна. Пропавших без вести продолжает искать береговая служба при содействии дайверов-волонтеров. В воскресенье в храмах по всей стране прошли поминальные службы.

Ранее стало известно о 87 погибших в греческих городах Мати и Восточной Аттике из-за пожаров.

Напомним, лесной пожар вспыхнул 23 июля в 40 км к северо-востоку от Афин. Распространение огня произошло очень быстро из-за сильных порывов ветра. Основная версия причин возгорания - небывалая жара. Власти также рассматривает версию поджога.

Читайте также: Ученые сообщили о новых находках у острова Антикитера в Греции
Вскоре премьер-министр Греции Ципрас объявил трехдневный траур в стране в связи с гибелью десятков людей в результате пожаров близ Афин. Украинцев среди погибших нет.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Греция, пожар, жертвы

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:34 » Автор: Алена Шимко
     363
     0

Похожие новости по теме

В Греции назвали причину пожаров В Греции назвали причину пожаров

Из-за лесных пожаров в Греции погибло по меньшей мере 88 человек.

В Греции нашли причину сильных пожаров В Греции нашли причину сильных пожаров

Уже за короткое время пострадало множество человек.

В Греции число погибших в результате пожаров достигло 50 человек В Греции число погибших в результате пожаров достигло 50 человек

Власти Греции ввели режим чрезвычайного положения в районе Афин и запросили помощь Евросоюза.

В Португалии растет число жертв лесных пожаров В Португалии растет число жертв лесных пожаров

Ситуация с лесными пожарами обострилась 15 октября.

Число жертв лесных пожаров в Португалии возросло Число жертв лесных пожаров в Португалии возросло

Число жертв масштабных лесных пожаров в Португалии увеличилось до 62 человек, объявлен трехдневный траур по погибшим.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх