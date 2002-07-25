Раздел: Мир
В Греции сообщили о новых жертвах смертоносного пожара
Жертвами лесных пожаров в Греции стал уже 91 человек.
Судьба еще 25 человек до сих пор неизвестна. Пропавших без вести продолжает искать береговая служба при содействии дайверов-волонтеров.
Число жертв лесных пожаров в Греции выросло до 91 человека, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
При этом отмечено, что судьба еще 25 человек до сих пор неизвестна. Пропавших без вести продолжает искать береговая служба при содействии дайверов-волонтеров. В воскресенье в храмах по всей стране прошли поминальные службы.
Ранее стало известно о 87 погибших в греческих городах Мати и Восточной Аттике из-за пожаров.
Напомним, лесной пожар вспыхнул 23 июля в 40 км к северо-востоку от Афин. Распространение огня произошло очень быстро из-за сильных порывов ветра. Основная версия причин возгорания - небывалая жара. Власти также рассматривает версию поджога.
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Вскоре премьер-министр Греции Ципрас объявил трехдневный траур в стране в связи с гибелью десятков людей в результате пожаров близ Афин. Украинцев среди погибших нет.
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