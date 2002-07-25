В Таджикистане машина въехала в туристов, есть жертвы



Три человека погибли на месте, еще один раненый скончался в больнице.



Среди погибших - двое граждан США, а также граждане Швейцарии и Нидерландов.



В Таджикистане автомобиль въехал в группу иностранных туристов, путешествующих по стране на велосипедах. Погибли четыре человека. Об этом в понедельник, 30 июля, пишет Радио Свобода, передает



Трагедия случилась 29 июля.



Отмечается, что три человека погибли на месте, еще один раненый скончался в больнице. Среди погибших - двое граждан США, а также граждане Швейцарии и Нидерландов. Еще трое пострадавших госпитализированы.



По информации местных правоохранителей, часть подозреваемых в наезде нашли в селе Торбулок Хатлонской области, при задержании двух из них убили, одного задержали. Других подозреваемых в причастности к нападению разыскивают.



Читайте также: На Прикарпатье Toyota на полной скорости въехала в грузовик: есть жертвы



Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 30 июля выразил соболезнования своим коллегам в США, Швейцарии и Нидерландах и пообещал найти виновных в нападении и привлечь их к ответственности. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Среди погибших - двое граждан США, а также граждане Швейцарии и Нидерландов.В Таджикистане автомобиль въехал в группу иностранных туристов, путешествующих по стране на велосипедах. Погибли четыре человека. Об этом в понедельник, 30 июля, пишет Радио Свобода, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент Трагедия случилась 29 июля.Отмечается, что три человека погибли на месте, еще один раненый скончался в больнице. Среди погибших - двое граждан США, а также граждане Швейцарии и Нидерландов. Еще трое пострадавших госпитализированы.По информации местных правоохранителей, часть подозреваемых в наезде нашли в селе Торбулок Хатлонской области, при задержании двух из них убили, одного задержали. Других подозреваемых в причастности к нападению разыскивают.Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 30 июля выразил соболезнования своим коллегам в США, Швейцарии и Нидерландах и пообещал найти виновных в нападении и привлечь их к ответственности.



