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Раздел: Мир  
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В Таджикистане машина въехала в туристов, есть жертвы

В Таджикистане машина въехала в туристов, есть жертвы
Три человека погибли на месте, еще один раненый скончался в больнице.

Среди погибших - двое граждан США, а также граждане Швейцарии и Нидерландов.

В Таджикистане автомобиль въехал в группу иностранных туристов, путешествующих по стране на велосипедах. Погибли четыре человека. Об этом в понедельник, 30 июля, пишет Радио Свобода, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Трагедия случилась 29 июля.

Отмечается, что три человека погибли на месте, еще один раненый скончался в больнице. Среди погибших - двое граждан США, а также граждане Швейцарии и Нидерландов. Еще трое пострадавших госпитализированы.

По информации местных правоохранителей, часть подозреваемых в наезде нашли в селе Торбулок Хатлонской области, при задержании двух из них убили, одного задержали. Других подозреваемых в причастности к нападению разыскивают.

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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 30 июля выразил соболезнования своим коллегам в США, Швейцарии и Нидерландах и пообещал найти виновных в нападении и привлечь их к ответственности.
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 Теги: Таджикистан, ДТП, жертвы

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Сегодня, 12:53 » Автор: Алена Шимко
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