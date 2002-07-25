Раздел: Мир
Польша намерена подсчитать военные убытки, причиненные СССР
Польские политики ссылаются на аналогичный шаг стран Балтии.
В самой Польше сейчас подсчитывают военные потери, причиненные нацистской Германией, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В Сейме Польши заявили о необходимости подсчета военных потерь страны, причиненных советской Россией. О такой инициативе рассказал депутат правящей партии Польши Право и справедливость Аркадиуш Мулярчик в интервью польским СМИ.
"Я считаю, что во время следующего созыва Сейма следует подготовить отчет о военных потерях, нанесенных советской Россией. Я знаю, что подобные отчеты подготовили страны Балтии. Конечно, будет проблема с их выполнением, потому что нынешняя Россия - это страна, которая не соблюдает международное право и порядок. Но такой отчет нужен", - заявил депутат.
Мулярчик также занимается вопросом получения репараций от Германии в связи с ущербом, который страна понесла из-за действий нацистов.
Читайте также: Польша намерена взыскать с Германии крупную сумму
По его словам, сейчас идет работа над отчетом по военным потерям, причиненным нацистской Германией.
В самой Польше сейчас подсчитывают военные потери, причиненные нацистской Германией, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В Сейме Польши заявили о необходимости подсчета военных потерь страны, причиненных советской Россией. О такой инициативе рассказал депутат правящей партии Польши Право и справедливость Аркадиуш Мулярчик в интервью польским СМИ.
"Я считаю, что во время следующего созыва Сейма следует подготовить отчет о военных потерях, нанесенных советской Россией. Я знаю, что подобные отчеты подготовили страны Балтии. Конечно, будет проблема с их выполнением, потому что нынешняя Россия - это страна, которая не соблюдает международное право и порядок. Но такой отчет нужен", - заявил депутат.
Мулярчик также занимается вопросом получения репараций от Германии в связи с ущербом, который страна понесла из-за действий нацистов.
Читайте также: Польша намерена взыскать с Германии крупную сумму
По его словам, сейчас идет работа над отчетом по военным потерям, причиненным нацистской Германией.
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