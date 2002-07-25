Раздел: Мир
ВВС Турции атаковали курдов в Ираке
Действия Анкары раскритиковали США страны Европейского союза.
Турецкие ВВС на севере Ирака провели воздушную операцию в результате чего погибли 10 курдов, которых официальная Анкара считает "террористами", рассказали в Генштабе Вооруженных сил страны.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
Отмечается, что авианалет произошел в районе Метины, где 10 погибли членов курдских вооруженных формирований.
На севере Сирии Турция ведет операцию "Оливковая ветвь" против курдских "Отрядов народной самообороны" (ОНС). ОНС являются частью "Сирийских демократических сил", которые были ключевым партнером Международной коалиции во главе с США в борьбе против боевиков ИГИЛ в Сирии. Турция также заявляет, что ведет борьбу против ИГИЛ и других террористов в районе Африна.
Читайте также: Турецкая авиация атаковала позиции курдов в Ираке
ОНС прямо связаны с "Рабочей партией Курдистана", которую турецкие власти объявили террористической организацией в стране и борются против нее уже несколько десятков лет. Также в начале июня турецкие войска начали операцию против курдов на севере Ирака.
Турецкие ВВС на севере Ирака провели воздушную операцию в результате чего погибли 10 курдов, которых официальная Анкара считает "террористами", рассказали в Генштабе Вооруженных сил страны.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
Отмечается, что авианалет произошел в районе Метины, где 10 погибли членов курдских вооруженных формирований.
На севере Сирии Турция ведет операцию "Оливковая ветвь" против курдских "Отрядов народной самообороны" (ОНС). ОНС являются частью "Сирийских демократических сил", которые были ключевым партнером Международной коалиции во главе с США в борьбе против боевиков ИГИЛ в Сирии. Турция также заявляет, что ведет борьбу против ИГИЛ и других террористов в районе Африна.
Читайте также: Турецкая авиация атаковала позиции курдов в Ираке
ОНС прямо связаны с "Рабочей партией Курдистана", которую турецкие власти объявили террористической организацией в стране и борются против нее уже несколько десятков лет. Также в начале июня турецкие войска начали операцию против курдов на севере Ирака.
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