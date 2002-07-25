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Раздел: Мир  
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Повстанцы в Сирии опасаются российского наступления

Повстанцы в Сирии опасаются российского наступленияНаступление на Идлиб может оказаться более сложным.

Сирийские повстанцы опасаются, что Россия не будет придерживаться перемирия и начнет наступление в провинции Идлиб.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на eurointegration.com.ua.

"Мы готовимся к любой эскалации и проводим операции по укреплению и передислокации сил в рамках подготовки к битве в ближайшем будущем", - заявил из северной провинции Хама полковник Мустафа Бакур, командующий группировкой сирийской свободной армии Джаиш Аль-Эцца.

"Мы ожидаем российской военной эскалации", - сказал он.

Несмотря на это, источник в региональном альянсе, который борется в поддержку Асада, считает неизбежное наступление в Идлибе маловероятным.

"Турецкая сторона продолжит крепко держаться, потому что карты в ее руках. Военные действия произойдут после перетасовки колоды и завершения турецко-российско-иранского соглашения в отношении этого региона", - отметил собеседник.

Наступление на Идлиб может оказаться более сложным, чем предыдущие правительственные кампании. Джихадисты, которые держат власть в провинции, оказались одними из самых жестких в войне.

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Президент Сирии Башар Асад при решающей помощи России и Ирана восстановил контроль над большинством сирийских территорий, захваченных повстанцами с 2011 года, когда в стране началась война.
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 Теги: Повстанцы, Сирия, наступление

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Сегодня, 21:06 » Автор: Едгар Букмирза
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