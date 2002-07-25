Раздел: Мир
Повстанцы в Сирии опасаются российского наступления
Наступление на Идлиб может оказаться более сложным.
Сирийские повстанцы опасаются, что Россия не будет придерживаться перемирия и начнет наступление в провинции Идлиб.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на eurointegration.com.ua.
"Мы готовимся к любой эскалации и проводим операции по укреплению и передислокации сил в рамках подготовки к битве в ближайшем будущем", - заявил из северной провинции Хама полковник Мустафа Бакур, командующий группировкой сирийской свободной армии Джаиш Аль-Эцца.
"Мы ожидаем российской военной эскалации", - сказал он.
Несмотря на это, источник в региональном альянсе, который борется в поддержку Асада, считает неизбежное наступление в Идлибе маловероятным.
"Турецкая сторона продолжит крепко держаться, потому что карты в ее руках. Военные действия произойдут после перетасовки колоды и завершения турецко-российско-иранского соглашения в отношении этого региона", - отметил собеседник.
Наступление на Идлиб может оказаться более сложным, чем предыдущие правительственные кампании. Джихадисты, которые держат власть в провинции, оказались одними из самых жестких в войне.
Читайте также: Сирийские повстанцы выбили ИГИЛ из аэропорта Ракки
Президент Сирии Башар Асад при решающей помощи России и Ирана восстановил контроль над большинством сирийских территорий, захваченных повстанцами с 2011 года, когда в стране началась война.
Сирийские повстанцы опасаются, что Россия не будет придерживаться перемирия и начнет наступление в провинции Идлиб.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на eurointegration.com.ua.
"Мы готовимся к любой эскалации и проводим операции по укреплению и передислокации сил в рамках подготовки к битве в ближайшем будущем", - заявил из северной провинции Хама полковник Мустафа Бакур, командующий группировкой сирийской свободной армии Джаиш Аль-Эцца.
"Мы ожидаем российской военной эскалации", - сказал он.
Несмотря на это, источник в региональном альянсе, который борется в поддержку Асада, считает неизбежное наступление в Идлибе маловероятным.
"Турецкая сторона продолжит крепко держаться, потому что карты в ее руках. Военные действия произойдут после перетасовки колоды и завершения турецко-российско-иранского соглашения в отношении этого региона", - отметил собеседник.
Наступление на Идлиб может оказаться более сложным, чем предыдущие правительственные кампании. Джихадисты, которые держат власть в провинции, оказались одними из самых жестких в войне.
Читайте также: Сирийские повстанцы выбили ИГИЛ из аэропорта Ракки
Президент Сирии Башар Асад при решающей помощи России и Ирана восстановил контроль над большинством сирийских территорий, захваченных повстанцами с 2011 года, когда в стране началась война.
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