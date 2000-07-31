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Раздел: Мир  
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На границе Канады и США разбился самолет

На границе Канады и США разбился самолет В результате крушения погибло три человека.

Три человека погибли в результате катастрофы небольшого самолета, который разбился в американском штате Мэн на границе с Канадой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.

Согласно информации, инцидент произошел примерно в 11:00 по местному времени (18:00 по Киеву). Двухмоторный самолет, модель которого не уточняется, вылетел из города Пемброк (провинция Онтарио) и следовал в канадскую провинцию Остров принца Эдуарда.

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Маршрут полета проходил с заходом на территорию США. Подробностей о том, что стало причиной аварии, не приводится. Расследованием причин падения занимаются правоохранители.
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 Теги: Канада, США, самолет

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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