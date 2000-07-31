Раздел: Мир
Пресс-секретарь прокомментировала слухи об инсульте Лукашенко
По словам сотрудницы, президент абсолютно здоров.
Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт опровергла сообщения в СМИ о том, что Александр Лукашенко госпитализирован с инсультом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Остро.
Как отмечается в сообщении, о болезни главы Беларуси первым сообщил российский анонимный Telegram-канал «Незыгарь», который специализируется на политических "сливах", а потом - украинский сайт. В публикации последнего отмечалось, что Александр Лукашенко с 28 июля не появлялся на публичных мероприятиях. А 26 июля он должен был приехать в Гомель, однако визит не состоялся.
Наталья Эйсмонт сказала, что видела эту информацию, распространенную украинским СМИ.
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«Я могу прокомментировать только так, что это полная чушь. Это же первоисточник украинский. Я даже не понимаю, откуда они это все взяли. В субботу у Александра Григорьевича была большая встреча с руководством китайской корпорации CITIC Group. Это была публичная встреча. Одно слово - чушь - и больше ничего комментировать не буду. Александр Григорьевич находится абсолютно в рабочем режиме», - сказала пресс-секретарь главы Беларуси.
Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт опровергла сообщения в СМИ о том, что Александр Лукашенко госпитализирован с инсультом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Остро.
Как отмечается в сообщении, о болезни главы Беларуси первым сообщил российский анонимный Telegram-канал «Незыгарь», который специализируется на политических "сливах", а потом - украинский сайт. В публикации последнего отмечалось, что Александр Лукашенко с 28 июля не появлялся на публичных мероприятиях. А 26 июля он должен был приехать в Гомель, однако визит не состоялся.
Наталья Эйсмонт сказала, что видела эту информацию, распространенную украинским СМИ.
Читайте также: На границе Канады и США разбился самолет
«Я могу прокомментировать только так, что это полная чушь. Это же первоисточник украинский. Я даже не понимаю, откуда они это все взяли. В субботу у Александра Григорьевича была большая встреча с руководством китайской корпорации CITIC Group. Это была публичная встреча. Одно слово - чушь - и больше ничего комментировать не буду. Александр Григорьевич находится абсолютно в рабочем режиме», - сказала пресс-секретарь главы Беларуси.
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