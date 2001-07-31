Раздел: Мир
В Китае умер ребенок, забытый в автобусе
Мальчик провел в закрытом транспорте 7 часов.
Малыша забыли в автобусе, который привозил детей в детский сад Xingxing в городе Ухань. Мальчик уснул на заднем сиденье. Водитель, который работает неполный день, ничего не заметил, оставил транспортное средство на парковке и ушёл по своим делам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Что ещё хуже, воспитатели тоже не обратили внимания на отсутствие ребёнка.
Мальчик провёл в удушающей западне более семи часов. Когда бедняжку обнаружили, он был уже мёртв.
Мама Тянь-Тяня Ву Сюэмэй, как обычно, отправила сына в 7:20 на автобусе в детский сад, а около четырёх часов дня ей позвонили и сообщили самую страшную новость, которую могут получить родители. Безутешная женщина до сих пор не может поверить в случившееся.
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Директора детского сада, водителя и двух воспитателей задержали в рамках расследования убийства по неосторожности.
Малыша забыли в автобусе, который привозил детей в детский сад Xingxing в городе Ухань. Мальчик уснул на заднем сиденье. Водитель, который работает неполный день, ничего не заметил, оставил транспортное средство на парковке и ушёл по своим делам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Что ещё хуже, воспитатели тоже не обратили внимания на отсутствие ребёнка.
Мальчик провёл в удушающей западне более семи часов. Когда бедняжку обнаружили, он был уже мёртв.
Мама Тянь-Тяня Ву Сюэмэй, как обычно, отправила сына в 7:20 на автобусе в детский сад, а около четырёх часов дня ей позвонили и сообщили самую страшную новость, которую могут получить родители. Безутешная женщина до сих пор не может поверить в случившееся.
Читайте также: Пресс-секретарь прокомментировала слухи об инсульте Лукашенко
Директора детского сада, водителя и двух воспитателей задержали в рамках расследования убийства по неосторожности.
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