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Раздел: Мир  
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В Китае умер ребенок, забытый в автобусе

В Китае умер ребенок, забытый в автобусе Мальчик провел в закрытом транспорте 7 часов.

Малыша забыли в автобусе, который привозил детей в детский сад Xingxing в городе Ухань. Мальчик уснул на заднем сиденье. Водитель, который работает неполный день, ничего не заметил, оставил транспортное средство на парковке и ушёл по своим делам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.

Что ещё хуже, воспитатели тоже не обратили внимания на отсутствие ребёнка.

Мальчик провёл в удушающей западне более семи часов. Когда бедняжку обнаружили, он был уже мёртв.

Мама Тянь-Тяня Ву Сюэмэй, как обычно, отправила сына в 7:20 на автобусе в детский сад, а около четырёх часов дня ей позвонили и сообщили самую страшную новость, которую могут получить родители. Безутешная женщина до сих пор не может поверить в случившееся.

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Директора детского сада, водителя и двух воспитателей задержали в рамках расследования убийства по неосторожности.
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 Теги: автобус, ребенок, смерть

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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