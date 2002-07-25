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Раздел: Мир  
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Итальянский премьер оценил возможность выхода страны из ЕС

Итальянский премьер оценил возможность выхода страны из ЕС По словам главы правительства, такая ситуация исключена.

Италия чувствует себя комфортно в рамках Европейского союза и не собирается покидать это объединение. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Италии Джузеппе Конте, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"Мы намерены оставаться, мы чувствуем себя комфортно в ЕС. Однако, конечно, мы хотим остаться исходя из потребностей итальянских граждан. И позиция моего правительства вполне ясна по наиболее важным вопросам: по миграции, экономической и политической ситуации. Мы будем пытаться убедить другие государства – участники сверить [с Римом] свои позиции", – сказал он, отвечая на вопрос ведущего, намерена ли Италия выходить из ЕС.

"Италия чувствует себя комфортно в Европейском союзе. В этом направлении [за пределы объединения] нет будущего", – повторил он после того, как ведущий обратил внимание на возможность того, что итальянцы могут вдохновиться примером Великобритании и Brexit.

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Конте находится с визитом в Вашингтоне. В понедельник у него состоялась встреча с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, после которой лидеры дали совместную пресс-конференцию. Главы государств, в частности, обсудили вопросы миграции, торговлю и энергобезопасность в Европе.
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 Теги: Италия, Евросоюз

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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