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Раздел: Мир  
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Во французских школах запретили пользоваться смартфонами

Во французских школах запретили пользоваться смартфонами Исключение сделали только для детей с инвалидностью.

Парламент Франции окончательно одобрил законопроект, запрещающий использование мобильных телефонов и других средств связи в младшей и средней школе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Униан.

Запрет на мобильные телефоны будет касаться как учеников, так и учителей. Отмечается, что исключение может быть сделано, если использование смартфонов необходимо "с образовательной целью".

Что это значит, в каждой школе предстоит решить самостоятельно. Вместе с тем смогут и в дальнейшем пользоваться гаджетами дети с инвалидностью.

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Новые правила могут вступить в силу с начала нового учебного года.
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 Теги: Франция, школа, смартфоны

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Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
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