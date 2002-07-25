Во французских школах запретили пользоваться смартфонами

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

Во Франции хотят запретить мобильные телефоны в школах Смартфонозависимые дети во Франции будут вынуждены обойтись без своих мобильных устройств в школе.

Школьникам во Франции могут запретить пользоваться смартфонами Ученики перед началом занятий могут оставлять свои телефоны в защищенных ящиках.

Турецкие чиновники могут остаться без мобильных телефонов Турецкие власти опасаются прослушки со стороны иностранных государств. В Министерстве иностранных дел Турции вскоре введут запрет на пользование мобильными телефонами, чтобы предотвратить шпионаж, сообщает Укринформ со ссылкой на Hurriyet.