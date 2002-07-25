Раздел: Мир
Лукашенко не выходит на публику после слухов об инсульте
После появления слухов об инсульте у президента Беларуси Александра Лукашенко его перестали показывать на местном телевидении.
На белТВ президента страны лишь несколько раз упомянули в сюжете о дорожном строительстве. Это заметили журналисты белорусского филиала Радио Свобода, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.
"Свобода подсчитала, сколько раз на БТ показали Лукашенко после слухов о его инсульте. Результат: 0", - пишет агентство.
Белорусского лидера лишь несколько раз упомянули в сюжете о дорожном строительстве и контроле главы государства над ним.
Таким образом, уточняют журналисты, на публике Лукашенко не видели с 28 июля - прошлой субботы. Именно в этот день пошли слухи об инсульте.
26 июля он должен был приехать в Гомель, но визит не состоялся. Первым об этом сообщил российский Telegram-канал "Незигарь", который специализируется на политических инсайдах: "В Минске говорят, что у Лукашенко случился ишемический инсульт в бассейне средней мозговой артерии". Вчера, 30 июля, пресс-секретарь Лукашенко опровергла эту информацию, назвав ее "бредом".
Читайте также: Пресс-секретарь прокомментировала слухи об инсульте Лукашенко
Лукашенко 24-й год находится у руля в Беларуси: к власти он пришел сорокалетним в 1994 году.
На белТВ президента страны лишь несколько раз упомянули в сюжете о дорожном строительстве. Это заметили журналисты белорусского филиала Радио Свобода, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.
"Свобода подсчитала, сколько раз на БТ показали Лукашенко после слухов о его инсульте. Результат: 0", - пишет агентство.
Белорусского лидера лишь несколько раз упомянули в сюжете о дорожном строительстве и контроле главы государства над ним.
Таким образом, уточняют журналисты, на публике Лукашенко не видели с 28 июля - прошлой субботы. Именно в этот день пошли слухи об инсульте.
26 июля он должен был приехать в Гомель, но визит не состоялся. Первым об этом сообщил российский Telegram-канал "Незигарь", который специализируется на политических инсайдах: "В Минске говорят, что у Лукашенко случился ишемический инсульт в бассейне средней мозговой артерии". Вчера, 30 июля, пресс-секретарь Лукашенко опровергла эту информацию, назвав ее "бредом".
Читайте также: Пресс-секретарь прокомментировала слухи об инсульте Лукашенко
Лукашенко 24-й год находится у руля в Беларуси: к власти он пришел сорокалетним в 1994 году.
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