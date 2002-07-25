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Раздел: Мир  
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В Бельгии мужчина взорвал себя на футбольном стадионе

В Бельгии мужчина взорвал себя на футбольном стадионе
В бельгийском городе Вервье мужчина взорвал себя на футбольном поле, полиция не расследует случившееся как теракт.

В бельгийском городе Вервье мужчина в поясе со взрывчаткой подорвал себя на футбольном поле, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Об этом сообщает телерадиокомпания RTBF.

Инцидент произошел около 8.40 утра в районе Стембер. Мужчина в возрасте от 50 до 60 лет вышел на футбольное поле, на котором в это время никого не было, и взорвал себя.

"Я увидел человека, который шел по футбольному полю. Когда я закрывал дверь своего автомобиля, то услышал громкий взрыв. Я понял, что это тот человек взорвал себя, и вызвал полицию", - рассказал свидетель происшествия.

В полиции Вервье считают, что речь идет о суициде, а не попытке теракта. Личность погибшего пока установить не удалось. Однако, по данным СМИ, на месте взрыва найден ключ, который подходит к двери дома бывшего военного, расположенного неподалеку от футбольного поля.

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На месте взрыва работают следователи. Жителей ближайшей улицы эвакуировали.
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 Теги: Бельгия, взрыв, смертник, футбольное поле

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Сегодня, 17:13 » Автор: Алена Шимко
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