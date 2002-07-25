В Бельгии мужчина взорвал себя на футбольном стадионе



В бельгийском городе Вервье мужчина взорвал себя на футбольном поле, полиция не расследует случившееся как теракт.



В бельгийском городе Вервье мужчина в поясе со взрывчаткой подорвал себя на футбольном поле, передает



Об этом сообщает телерадиокомпания RTBF.



Инцидент произошел около 8.40 утра в районе Стембер. Мужчина в возрасте от 50 до 60 лет вышел на футбольное поле, на котором в это время никого не было, и взорвал себя.



"Я увидел человека, который шел по футбольному полю. Когда я закрывал дверь своего автомобиля, то услышал громкий взрыв. Я понял, что это тот человек взорвал себя, и вызвал полицию", - рассказал свидетель происшествия.



В полиции Вервье считают, что речь идет о суициде, а не попытке теракта. Личность погибшего пока установить не удалось. Однако, по данным СМИ, на месте взрыва найден ключ, который подходит к двери дома бывшего военного, расположенного неподалеку от футбольного поля.



Читайте также: Произошел пожар на футбольном стадионе в Шанхае



На месте взрыва работают следователи. Жителей ближайшей улицы эвакуировали. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В бельгийском городе Вервье мужчина в поясе со взрывчаткой подорвал себя на футбольном поле, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф Об этом сообщает телерадиокомпания RTBF.Инцидент произошел около 8.40 утра в районе Стембер. Мужчина в возрасте от 50 до 60 лет вышел на футбольное поле, на котором в это время никого не было, и взорвал себя."Я увидел человека, который шел по футбольному полю. Когда я закрывал дверь своего автомобиля, то услышал громкий взрыв. Я понял, что это тот человек взорвал себя, и вызвал полицию", - рассказал свидетель происшествия.В полиции Вервье считают, что речь идет о суициде, а не попытке теракта. Личность погибшего пока установить не удалось. Однако, по данным СМИ, на месте взрыва найден ключ, который подходит к двери дома бывшего военного, расположенного неподалеку от футбольного поля.На месте взрыва работают следователи. Жителей ближайшей улицы эвакуировали.



