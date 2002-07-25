Раздел: Мир
США могут возобновить санкции против КНДР
Корейская Народно-Демократическая Республика продолжает работы по созданию баллистических ракет.
Соединенные Штаты Америки оставляют за собой право в полном объеме возобновить санкции против Северной Кореи, если независимая экспертиза докажет, что КНДР продолжает свои ядерные разработки.
Об этом заявил американский политический обозреватель Джереми Питтерс, пишет Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.
«В данном конкретном случае Белый Дом занял принципиальную позицию, предупредив Пхеньян о неприятии Вашингтоном «двойной игры» со стороны Ким Чен Ына, - отметил, в частности, он. – Таким образом, администрация президента США вновь продемонстрировала свою способность диктовать условия участникам мирного процесса на Корейском полуострове». Как подчеркнул Дж. Питтерс, если Америка воплотит в жизнь подобную угрозу, выполнение предварительных договоренностей по мирному урегулированию на 38-й параллели будет отложено на неопределенный срок.
Читайте также: Евросоюз расширил санкции против КНДР
Напомним, накануне ЦРУ обнародовало данные о том, что Корейская Народно-Демократическая Республика продолжает работы по созданию баллистических ракет, способных достичь территории Соединенных Штатов. В мае нынешнего года СК закрыла свой ядерный полигон в Пунгери (северо-запад КНДР), а 12 июня в ходе встречи в Сингапуре Ким Чен Ын и Дональд Трамп договорились о двустороннем сотрудничестве и восстановлении мира и спокойствия на Корейском полуострове.
Соединенные Штаты Америки оставляют за собой право в полном объеме возобновить санкции против Северной Кореи, если независимая экспертиза докажет, что КНДР продолжает свои ядерные разработки.
Об этом заявил американский политический обозреватель Джереми Питтерс, пишет Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.
«В данном конкретном случае Белый Дом занял принципиальную позицию, предупредив Пхеньян о неприятии Вашингтоном «двойной игры» со стороны Ким Чен Ына, - отметил, в частности, он. – Таким образом, администрация президента США вновь продемонстрировала свою способность диктовать условия участникам мирного процесса на Корейском полуострове». Как подчеркнул Дж. Питтерс, если Америка воплотит в жизнь подобную угрозу, выполнение предварительных договоренностей по мирному урегулированию на 38-й параллели будет отложено на неопределенный срок.
Читайте также: Евросоюз расширил санкции против КНДР
Напомним, накануне ЦРУ обнародовало данные о том, что Корейская Народно-Демократическая Республика продолжает работы по созданию баллистических ракет, способных достичь территории Соединенных Штатов. В мае нынешнего года СК закрыла свой ядерный полигон в Пунгери (северо-запад КНДР), а 12 июня в ходе встречи в Сингапуре Ким Чен Ын и Дональд Трамп договорились о двустороннем сотрудничестве и восстановлении мира и спокойствия на Корейском полуострове.
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