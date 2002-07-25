Косово отвергли предложение Сербии по разделу територии

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В Косово отвергают предложение Сербии о разделении региона

Отдать Сербии северную часть, а другой - предоставить значительную автономию

Несмотря на заявление президента, конфликт между Сербией и Косово маловероятен.

Подготовка юридических рамок находится на стадии завершения, утверждают в Европарламенте.

Независимость Косово признали уже сто стран. «Юбилейной» сотой стал Йемен. В своем твиттере глава косовского МИДа Энвер Ходжай написал, что его коллега из Йемена Абу Бакром аль-Курби подтвердил официальное признание независимости Республики.