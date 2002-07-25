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Раздел: Мир  
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Косово отвергли предложение Сербии по разделу територии

Косово отвергли предложение Сербии по разделу територииКосово считают, что такой план не принесет ничего, кроме новых жертв.

Сербия потеряла контроль над Косово в 1999 году, когда НАТО проводило кампанию по бомбардировкам, чтобы остановить убийства этнических албанцев.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на comments.

Президент Косово Хашим Тачи исключил во вторник разделение страны с Сербией по этническому признаку. Идея, поднятая в Белграде, по идее должна решить долговременный спор, который мешает амбициям обеих сторон вступить в Европейский Союз.

Тачи должен встретиться с президентом Сербии Александром Вучичем в Брюсселе после летнего перерыва в рамках поддерживаемого ЕС диалога, который мало продвинулся в нормализации отношений между Белградом и Приштиной с момента его запуска в 2013 году.

Но Тачи отклонил предложения о том, что Косово, имеющее этническое албанское большинство, а также сербское меньшинство, следует разделить. Должностные лица в Белграде считают, что разделение, позволяющее Сербии контролировать северную часть Косово, где этнические сербы составляют большинство, приемлемо для обеих сторон.

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«Я хочу заверить людей в Косово, что нету никакой силы, которая заставит обсудить вопрос Косово и результатом которого станет соглашение на разделение», - сказал он на пресс-конференции. «Нам необходимо как можно скорее достичь соглашения с Сербией, чтобы добиться взаимного признания».

Напомним, Сербия потеряла контроль над Косово в 1999 году, когда НАТО проводило кампанию по бомбардировкам, чтобы остановить убийства этнических албанцев в двухгодичной войне против повстанцев. Косово объявило независимость в 2008 году при поддержке Соединенных Штатов и большинства стран ЕС.

Косово признано более чем 100 государствами, но не Сербией и ее традиционным союзником Россией. Белград по-прежнему считает Косово своей неотъемлемой частью.
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 Теги: Косово, Сербия, территории

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Сегодня, 20:42 » Автор: Едгар Букмирза
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