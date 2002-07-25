Раздел: Мир
Косово отвергли предложение Сербии по разделу територии
Косово считают, что такой план не принесет ничего, кроме новых жертв.
Сербия потеряла контроль над Косово в 1999 году, когда НАТО проводило кампанию по бомбардировкам, чтобы остановить убийства этнических албанцев.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на comments.
Президент Косово Хашим Тачи исключил во вторник разделение страны с Сербией по этническому признаку. Идея, поднятая в Белграде, по идее должна решить долговременный спор, который мешает амбициям обеих сторон вступить в Европейский Союз.
Тачи должен встретиться с президентом Сербии Александром Вучичем в Брюсселе после летнего перерыва в рамках поддерживаемого ЕС диалога, который мало продвинулся в нормализации отношений между Белградом и Приштиной с момента его запуска в 2013 году.
Но Тачи отклонил предложения о том, что Косово, имеющее этническое албанское большинство, а также сербское меньшинство, следует разделить. Должностные лица в Белграде считают, что разделение, позволяющее Сербии контролировать северную часть Косово, где этнические сербы составляют большинство, приемлемо для обеих сторон.
Читайте также: МИД Косово: Идеи Сербии по четырем изменениям границы опасны и неприемлемы
«Я хочу заверить людей в Косово, что нету никакой силы, которая заставит обсудить вопрос Косово и результатом которого станет соглашение на разделение», - сказал он на пресс-конференции. «Нам необходимо как можно скорее достичь соглашения с Сербией, чтобы добиться взаимного признания».
Напомним, Сербия потеряла контроль над Косово в 1999 году, когда НАТО проводило кампанию по бомбардировкам, чтобы остановить убийства этнических албанцев в двухгодичной войне против повстанцев. Косово объявило независимость в 2008 году при поддержке Соединенных Штатов и большинства стран ЕС.
Косово признано более чем 100 государствами, но не Сербией и ее традиционным союзником Россией. Белград по-прежнему считает Косово своей неотъемлемой частью.
Сербия потеряла контроль над Косово в 1999 году, когда НАТО проводило кампанию по бомбардировкам, чтобы остановить убийства этнических албанцев.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на comments.
Президент Косово Хашим Тачи исключил во вторник разделение страны с Сербией по этническому признаку. Идея, поднятая в Белграде, по идее должна решить долговременный спор, который мешает амбициям обеих сторон вступить в Европейский Союз.
Тачи должен встретиться с президентом Сербии Александром Вучичем в Брюсселе после летнего перерыва в рамках поддерживаемого ЕС диалога, который мало продвинулся в нормализации отношений между Белградом и Приштиной с момента его запуска в 2013 году.
Но Тачи отклонил предложения о том, что Косово, имеющее этническое албанское большинство, а также сербское меньшинство, следует разделить. Должностные лица в Белграде считают, что разделение, позволяющее Сербии контролировать северную часть Косово, где этнические сербы составляют большинство, приемлемо для обеих сторон.
Читайте также: МИД Косово: Идеи Сербии по четырем изменениям границы опасны и неприемлемы
«Я хочу заверить людей в Косово, что нету никакой силы, которая заставит обсудить вопрос Косово и результатом которого станет соглашение на разделение», - сказал он на пресс-конференции. «Нам необходимо как можно скорее достичь соглашения с Сербией, чтобы добиться взаимного признания».
Напомним, Сербия потеряла контроль над Косово в 1999 году, когда НАТО проводило кампанию по бомбардировкам, чтобы остановить убийства этнических албанцев в двухгодичной войне против повстанцев. Косово объявило независимость в 2008 году при поддержке Соединенных Штатов и большинства стран ЕС.
Косово признано более чем 100 государствами, но не Сербией и ее традиционным союзником Россией. Белград по-прежнему считает Косово своей неотъемлемой частью.
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