Над океаном взорвалась американская ракета

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Тестирование откладывалось несколько лет.

Это вторые испытания ракетного оружия такого типа за неделю.

Ракету запустили во вторник, 23 сентября, в Калифорнии.

Сегодня в Индии была успешно запущена баллистическая ракета «Притхви II», которая может нести ядерную боевую головку. Индия 7 января осуществила успешный пуск баллистической ракеты «Притхви II», которая способная нести ядерную боеголовку.