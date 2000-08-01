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Раздел: Мир  
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Над океаном взорвалась американская ракета

Над океаном взорвалась американская ракета Испытания вооружения прошли неудачно.

Неудачей завершился во вторник испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.

Как сообщила пресс-служба Командования глобального удара ВВС, ракета была уничтожена по соображениям безопасности во время полета над Тихим океаном.

Она стартовала рано утром 31 июля из шахтной пусковой установки на авиабазе Ванденберг (штат Калифорния) и в 04:42 по времени Тихоокеанского побережья США на нее был отправлен сигнал о самоуничтожении.

Представители ВВС США заявили, что во время полета ракеты были выявлены аномалии.

Однако никаких других деталей они не привели.

"Аномалия - любое неожиданное событие во время испытаний. Поскольку аномалии могут возникать из-за многих факторов, относящихся к самой операционной платформе или испытательному оборудованию, необходим тщательный анализ для определения [их] причин", - говорится в документе.

По словам военнослужащих, учебная ракета приближалась к заданной цели в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в Тихом океане, когда ее пришлось уничтожить.

МБР Minuteman III, запускаемые с базы Ванденберг, оснащены сложным оборудованием по сбору данных. Специалисты используют эти данные для проверки готовности и возможностей имеющихся МБР. Они также оборудованы специальным устройством, на которое в случае аномалий отправляется команда самоуничтожения ракеты.

В пресс-службе ранее отмечали, что обычно испытания признаются успешными, если ракета не сошла с заданной траектории полета, ее приборы функционировали исправно, были получены данные с сенсорных датчиков, а головная часть попала в установленную точку.

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Целью испытаний является проверка готовности, эффективности и точности системы. Сама МБР не была оснащена боеголовкой.
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 Теги: США, ракета

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Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
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