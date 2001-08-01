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Авиакатастрофа в Мексике: есть выжившие

Авиакатастрофа в Мексике: есть выжившие На борту разбившегося самолета находилось 80 человек.

В Мексике пассажирский самолет авиакомпании Aeromexico разбился вскоре после взлета из аэропорта города Виктория-де-Дуранго, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

По неподтвержденным данным, на борту находились 80 человек. Данных о погибших и пострадавших пока нет.

Из сообщений местных СМИ следует, что после катастрофы есть выжившие — сообщается, что в шоссе рядом с местом аварии видели пассажиров, которые просили о помощи.

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Самолет должен был выполнить рейс в Мехико. В Aeromexico не подтвердили информацию о количестве пассажиров, заявив лишь, что максимум на борту могли находиться сто человек.
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 Теги: Мексика, самолет

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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