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Раздел: Мир  
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В Перу столкнулись два пассажирских поезда

В Перу столкнулись два пассажирских поезда Виновниками аварии стали туристы.

В результате столкновения двух туристических поездов в районе Мачу-Пикчу пострадали 23 человека, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Инцидент произошел из-за перекрытия железнодорожных путей туристами, не сумевшими приобрести билеты на поезд.

В результате один состав не смог отправиться от станции, и в него врезался следующий.

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При столкновении ранения получили 23 человека, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.
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 Теги: Перу, авария, поезда

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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