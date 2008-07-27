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В Индонезии влюбленных окатили сточными водами за внебрачный интим
В Индонезии молодых влюбленных окатили водами из канализации за внебрачный секс.
Момент совершения наказания был снят на видео. В нем показано, как молодых людей обливают канализационными водами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В Индонезии молодых влюбленных окатили водами из канализации за внебрачный секс. Об этом пишет The Daily Mail.
Молодые люди проживают в городе Лангса в провинции Ачех. В видео показано, как изначально наказанию подвергают мужчину, после этого рядом с ним сажают женщину, и их обливают вместе.
Сообщается, что обвинили в аморальных отношениях главу городского Совета по планированию регионального развития, а также его подчиненную.
Известно, что мужчина часто наведывался к женщине домой, при этом аргументировать свое поведение он внятно не смог. Пара якобы предъявила разгневанным соседям свидетельство о заключении религиозного брака. Однако подлинность его оказалась под сомнением.
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В настоящее время документ находится в распоряжении местной полиции. Если будет доказано, что он фальшивый, молодых людей ожидает другое наказание - публичное побивание палками.
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