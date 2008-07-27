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В парижском метро из-за аварии пассажирам пришлось идти пешком
Из-за технического сбоя, который произошел на первой линии метро в Париже, между станциями остановилось 12 поездов.
Пассажиры были вынуждены выйти из вагонов и дойти по тоннелю до ближайшей станции. Инцидент произошел вечером во вторник, сообщает Franceinfo, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
"Все началось с поломки поезда в результате "технической проблемы" между станциями "Сен-Поль" и "Бастилия". Всего двенадцать поездов застряли между двумя станциями", - сообщили в парижском метрополитене.
Отмечается, что в некоторых поездах была отключена система кондиционирования, что привело к удушью. Поэтому пассажиры решили покинуть поезда и идти пешком до ближайшей станции, несмотря на то, что первые полчаса после остановки машинисты призвали всех оставаться на своих местах и обещали быстрое восстановление движения.
Метрополитен Парижа сообщает, что в застрявших поездах находилось несколько сотен пассажиров.
Пассажиры выкладывали видео в соцсети, звонили на горячую линию метрополитена. Некоторые из пострадавших жаловались на отсутствие четких инструкций со стороны машинистов и спасателей, в то же время, другие указывали на организованность процесса эвакуации.
Сегодня парижский метрополитен опубликовал несколько сообщений в Twitter с извинениями перед пассажирами и заверениям, что все недостатки устранены.
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"Приносим извинения пассажирам, столкнувшимся с тяжелыми условиями ожидания и эвакуации, связанными с этим инцидентом. Вся компания была мобилизована, чтобы справиться с этим исключительным событием и безопасно восстановить движение сегодня утром в 5:30... Нашим работникам пришлось пройти практически всю линию, чтобы убедиться, что в тоннеле нет пассажиров", - указано в сообщениях.
Пассажиры были вынуждены выйти из вагонов и дойти по тоннелю до ближайшей станции. Инцидент произошел вечером во вторник, сообщает Franceinfo, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
"Все началось с поломки поезда в результате "технической проблемы" между станциями "Сен-Поль" и "Бастилия". Всего двенадцать поездов застряли между двумя станциями", - сообщили в парижском метрополитене.
Отмечается, что в некоторых поездах была отключена система кондиционирования, что привело к удушью. Поэтому пассажиры решили покинуть поезда и идти пешком до ближайшей станции, несмотря на то, что первые полчаса после остановки машинисты призвали всех оставаться на своих местах и обещали быстрое восстановление движения.
Метрополитен Парижа сообщает, что в застрявших поездах находилось несколько сотен пассажиров.
Пассажиры выкладывали видео в соцсети, звонили на горячую линию метрополитена. Некоторые из пострадавших жаловались на отсутствие четких инструкций со стороны машинистов и спасателей, в то же время, другие указывали на организованность процесса эвакуации.
Сегодня парижский метрополитен опубликовал несколько сообщений в Twitter с извинениями перед пассажирами и заверениям, что все недостатки устранены.
Читайте также: В Киеве на ходу задымился трамвай: движение приостановлено
"Приносим извинения пассажирам, столкнувшимся с тяжелыми условиями ожидания и эвакуации, связанными с этим инцидентом. Вся компания была мобилизована, чтобы справиться с этим исключительным событием и безопасно восстановить движение сегодня утром в 5:30... Нашим работникам пришлось пройти практически всю линию, чтобы убедиться, что в тоннеле нет пассажиров", - указано в сообщениях.
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