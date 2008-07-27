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Раздел: Мир  
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Эйфелевую башню закрыли из-за протестующих

Эйфелевую башню закрыли из-за протестующихЭто уже не первый раз в этом году.

В среду, 1 августа, в Париже для посетителей из-за забастовки закрыли одну из главных достопримечательностей французской столицы – Эйфелеву башню, об этом сообщается на странице в Twitter.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на economistua.

«Из-за забастовки Эйфелева башня закрыта с 16:00. Посетители, которые приобрели билеты, пожалуйста, проверьте свою почту для получения дополнительной информации», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, в Париже сотрудники Эйфелевой башни протестуют против новой политики посещения самой известной достопримечательности, которая, по данным профсоюза, порождает огромнейшие очереди.
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 Теги: Париж, Эйфелева башня, протесты

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Сегодня, 20:37 » Автор: Едгар Букмирза
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