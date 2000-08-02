Раздел: Мир
Трамп провел параллель между Манафортом и известным гангстером
Президент США вспомнил об Аль Капоне в контексте дела Манафорта.
Президент США Дональд Трамп задался вопросом, не относятся ли правоохранительные органы Соединенных Штатов к политтехнологу Полу Манафорту хуже, чем к гангстеру Аль Капоне. Соответствующее сообщение он опубликовал в среду в Twitter, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
"Обращая свой взгляд в прошлое, к кому относились хуже, Альфонсу Капоне, легендарному боссу мафии, убийце и "врагу общества номер один" или Полу Манафорту, политтехнологу и любимцу [40-го президента США Рональда] Рейгана [бывшего сенатора-республиканца Боба] Доула, который сейчас содержится в одиночной камере, хотя и обвинения [в его адрес] пустые? Где сговор с Россией?" - написал американский президент.
Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который ведет расследование приписываемого России вмешательства в американские выборы, обвиняет Манафорта в финансовых махинациях. Трамп неоднократно заявлял, что эти обвинения не имеют никакого отношения к данному разбирательству.
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Аль Капоне - американский гангстер, один из самых известных представителей организованной преступности США, действовавший в 1920-30-х годах в Чикаго. Он провел в заключении семь лет с половиной лет (1932-1939 годы), после чего утратил свое влияние в криминальном мире. На основе его биографии создано множество книг и кинофильмов.
Президент США Дональд Трамп задался вопросом, не относятся ли правоохранительные органы Соединенных Штатов к политтехнологу Полу Манафорту хуже, чем к гангстеру Аль Капоне. Соответствующее сообщение он опубликовал в среду в Twitter, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
"Обращая свой взгляд в прошлое, к кому относились хуже, Альфонсу Капоне, легендарному боссу мафии, убийце и "врагу общества номер один" или Полу Манафорту, политтехнологу и любимцу [40-го президента США Рональда] Рейгана [бывшего сенатора-республиканца Боба] Доула, который сейчас содержится в одиночной камере, хотя и обвинения [в его адрес] пустые? Где сговор с Россией?" - написал американский президент.
Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который ведет расследование приписываемого России вмешательства в американские выборы, обвиняет Манафорта в финансовых махинациях. Трамп неоднократно заявлял, что эти обвинения не имеют никакого отношения к данному разбирательству.
Читайте также: В США прошли аресты банды хакеров из Украины
Аль Капоне - американский гангстер, один из самых известных представителей организованной преступности США, действовавший в 1920-30-х годах в Чикаго. Он провел в заключении семь лет с половиной лет (1932-1939 годы), после чего утратил свое влияние в криминальном мире. На основе его биографии создано множество книг и кинофильмов.
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