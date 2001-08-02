В Европе начали продавать вино необычного цвета

Похожие новости по теме

В католических церквях появились проблемы с продуктами для религиозных церемоний. Если традиционные элементы причастия закончатся, то невозможно будет проводить богослужения. В храмах заканчиваются запасы вина, его даже сейчас не хватает для религиозных служб. Такая ситуация объясняется очень просто: единственный производитель