Раздел: Мир
В Европе начали продавать вино необычного цвета
Необычный напиток называется Vindigo.
Во французском портовом городе Сет в продаже появилось десертное вино цвета морской волны, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.
Новое вино, получившее говорящее название Vindigo, производится из классического шардоне на южном побережье Испании. Необычный цвет напиток приобретает благодаря натуральному красителю антоцианину, который получают из кожицы красного винограда.
Голубое вино имеет насыщенный аромат и сладкий фруктовый привкус, что делает его прекрасной основой для коктейлей. Производители советуют подавать его к морепродуктам, например, устрицам.
Пока что Vindingo можно купить только в городе Сет, но вскоре его завезут и в винную столицу Франции - Бордо. Одна бутылка красочного вина стоит 12 евро. По словам Ле Байя, объем продаж уже превзошел все ожидания. Интерес к синему вину проявляют ритейл-компании из Великобритании, Бельгии, Италии, Китайской Народной Республики и Индонезии.
Два года назад испанская стартап-компания представила синее вино, получившее название Gik. Оно стало первым вином на планете, имеющим синий оттенок. Впрочем, во Франции новинка не прижилась: надписи на бутылках были на английском языке, и нигде не объяснялось, как напиток получает свой цвет.
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Французские розничные сети торговали необычным вином всего три дня, по истечении которых оно бесследно исчезло с прилавков магазинов.
Во французском портовом городе Сет в продаже появилось десертное вино цвета морской волны, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.
Новое вино, получившее говорящее название Vindigo, производится из классического шардоне на южном побережье Испании. Необычный цвет напиток приобретает благодаря натуральному красителю антоцианину, который получают из кожицы красного винограда.
Голубое вино имеет насыщенный аромат и сладкий фруктовый привкус, что делает его прекрасной основой для коктейлей. Производители советуют подавать его к морепродуктам, например, устрицам.
Пока что Vindingo можно купить только в городе Сет, но вскоре его завезут и в винную столицу Франции - Бордо. Одна бутылка красочного вина стоит 12 евро. По словам Ле Байя, объем продаж уже превзошел все ожидания. Интерес к синему вину проявляют ритейл-компании из Великобритании, Бельгии, Италии, Китайской Народной Республики и Индонезии.
Два года назад испанская стартап-компания представила синее вино, получившее название Gik. Оно стало первым вином на планете, имеющим синий оттенок. Впрочем, во Франции новинка не прижилась: надписи на бутылках были на английском языке, и нигде не объяснялось, как напиток получает свой цвет.
Читайте также: В США прошли аресты банды хакеров из Украины
Французские розничные сети торговали необычным вином всего три дня, по истечении которых оно бесследно исчезло с прилавков магазинов.
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