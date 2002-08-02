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Раздел: Мир  
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Президент Турции готов вернуть смертную казнь в стране

Президент Турции готов вернуть смертную казнь в стране Европейские лидеры раскритиковали заявление Эрдогана.

Президент Турции Реджеп Эрдоган готов возобновить в стране смертную казнь. Об этом он заявил 1 августа во время похорон жертв теракта в провинции Сивас, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.

"Если решение будет утверждено парламентариями и направлено мне на подпись, то я без промедления подпишу его", – сказал Эрдоган.

18 марта 2017 года Эрдоган сказал, что рассчитывает на восстановление смертной казни в Турции.

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Его заявление раскритиковала канцлер Германии Ангела Меркель, а глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сказал, что такой шаг может стать препятствием для вступления страны в Евросоюз.
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 Теги: Эрдоган, Турция, казнь

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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