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Раздел: Мир  
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В Далласе обрушилась двухэтажная парковка: завалены десятки авто

В Далласе обрушилась двухэтажная парковка: завалены десятки автоПричины обрушения двух секций парковки выясняются.

В американском Далласе обвалилась двухэтажная парковка. Более 20 машин упали и превратились в металлолом, сообщает SBS News, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.


Обвал на парковке зафиксировали камеры наблюдения. Сначала обвалилась одна из секций парковки, через несколько минут рухнула и другая.

На место происшествия прибыли спасатели. После первого обвала обнаружили 21 разбитый автомобиль. Предположительно, под обвалом второй секции находится не меньше двух десятков машин.

Специалисты устанавливают причину разрушения парковки. В обвале парковки никто не пострадал.

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28 июля в Майами 12-этажное здание, которое готовили к сносу, бесконтрольно рухнуло. Один человек пострадал - 46-летний мужчина госпитализирован в критическом состоянии.
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 Теги: сша, даллас, парковка, крушение

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Сегодня, 10:52 » Автор: Алена Шимко
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