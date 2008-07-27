В Далласе обрушилась двухэтажная парковка: завалены десятки авто

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«Герои парковки»: как в мире наказывают провинившихся автомобилистов Просмотрев эти фото, водителям придется дважды подумать, прежде чем ставить свое авто как попало.