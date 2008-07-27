Раздел: Мир
В Далласе обрушилась двухэтажная парковка: завалены десятки авто
Причины обрушения двух секций парковки выясняются.
В американском Далласе обвалилась двухэтажная парковка. Более 20 машин упали и превратились в металлолом, сообщает SBS News, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.
Обвал на парковке зафиксировали камеры наблюдения. Сначала обвалилась одна из секций парковки, через несколько минут рухнула и другая.
На место происшествия прибыли спасатели. После первого обвала обнаружили 21 разбитый автомобиль. Предположительно, под обвалом второй секции находится не меньше двух десятков машин.
Специалисты устанавливают причину разрушения парковки. В обвале парковки никто не пострадал.
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28 июля в Майами 12-этажное здание, которое готовили к сносу, бесконтрольно рухнуло. Один человек пострадал - 46-летний мужчина госпитализирован в критическом состоянии.
В американском Далласе обвалилась двухэтажная парковка. Более 20 машин упали и превратились в металлолом, сообщает SBS News, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.
Обвал на парковке зафиксировали камеры наблюдения. Сначала обвалилась одна из секций парковки, через несколько минут рухнула и другая.
На место происшествия прибыли спасатели. После первого обвала обнаружили 21 разбитый автомобиль. Предположительно, под обвалом второй секции находится не меньше двух десятков машин.
Специалисты устанавливают причину разрушения парковки. В обвале парковки никто не пострадал.
Читайте также: В Киеве обрушилась часть моста
28 июля в Майами 12-этажное здание, которое готовили к сносу, бесконтрольно рухнуло. Один человек пострадал - 46-летний мужчина госпитализирован в критическом состоянии.
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