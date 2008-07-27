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Раздел: Мир  
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Евросоюз запустил крупнейшую солнечную электростанцию в секторе Газа

Евросоюз запустил крупнейшую солнечную электростанцию в секторе ГазаЕвросоюз ввел в действие крупнейшую солнечную электростанцию.

Евросоюз объявил о введении в действие крупнейшей солнечной электростанции в секторе Газа, построенной на европейские деньги.

Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, пишет Хроника.инфо со ссылкой на censor.net.ua.

"На этой неделе Евросоюз ввел в действие крупнейшую солнечную электростанцию в Газе. Она будет производить до 0,5 МВт электричества в сутки, обеспечивая снабжение Южной станции по опреснению воды в Газе", - отмечается в сообщении.

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Сейчас, по данным Еврокомиссии, эта опреснительная станция снабжает питьевой водой до 75 тыс. человек в провинциях Хан-Юнис и Рафах. После введения в действие нового источника энергии станция к 2020 году сможет обеспечить чистой водой до 250 тыс. человек.
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 Теги: Евросоюз, сектор Газа

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Сегодня, 19:08 » Автор: Едгар Букмирза
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