Евросоюз запустил крупнейшую солнечную электростанцию в секторе Газа

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

В Ираке атаковали электростанцию Силы безопасности, которые прибыли на место происшествия, убили двух нападавших и эвакуировали работников.

В «Поднебесной» построили электростанцию в форме панды При электростанции имеется центр для молодежи, где школьники могут изучать преимущества солнечной энергии.

Последнюю угольную электростанцию закрыли в Пекине В Китае начали бороться со смогом - прекратила работу последняя угольная электростанция Пекина.