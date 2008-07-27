Раздел: Мир
Евросоюз запустил крупнейшую солнечную электростанцию в секторе Газа
Евросоюз ввел в действие крупнейшую солнечную электростанцию.
Евросоюз объявил о введении в действие крупнейшей солнечной электростанции в секторе Газа, построенной на европейские деньги.
Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, пишет Хроника.инфо со ссылкой на censor.net.ua.
"На этой неделе Евросоюз ввел в действие крупнейшую солнечную электростанцию в Газе. Она будет производить до 0,5 МВт электричества в сутки, обеспечивая снабжение Южной станции по опреснению воды в Газе", - отмечается в сообщении.
Читайте также: Укртрансгаз запустил солнечную электростанцию. Видео
Сейчас, по данным Еврокомиссии, эта опреснительная станция снабжает питьевой водой до 75 тыс. человек в провинциях Хан-Юнис и Рафах. После введения в действие нового источника энергии станция к 2020 году сможет обеспечить чистой водой до 250 тыс. человек.
Евросоюз объявил о введении в действие крупнейшей солнечной электростанции в секторе Газа, построенной на европейские деньги.
Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, пишет Хроника.инфо со ссылкой на censor.net.ua.
"На этой неделе Евросоюз ввел в действие крупнейшую солнечную электростанцию в Газе. Она будет производить до 0,5 МВт электричества в сутки, обеспечивая снабжение Южной станции по опреснению воды в Газе", - отмечается в сообщении.
Читайте также: Укртрансгаз запустил солнечную электростанцию. Видео
Сейчас, по данным Еврокомиссии, эта опреснительная станция снабжает питьевой водой до 75 тыс. человек в провинциях Хан-Юнис и Рафах. После введения в действие нового источника энергии станция к 2020 году сможет обеспечить чистой водой до 250 тыс. человек.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
113
0
Также советуем посмотреть
- "Не расчесывайте мне нервы": веселые анекдоты от настоящих одесситов
- Бывшего президента Виктора Януковича вызвали в суд
- Минутка позитива: дружба детей и домашних питомцев
- Все военные должности в «Л/ДНР» занимают российские офицеры, - Наев
- В УПЦ МП отреагировали на слова Филарета
- Полторак планирует отправить военных на Закарпатье
- С Кремлем или в огне
- Смеемся вместе: веселые приколы для любителей тонкого юмора
- Рекламный «пирог» Днепра
- Луценко обсудит с силовиками нападения на активистов
- Смешные фотографии из серии "Когда что-то пошло не так"
- Украина все ближе и ближе к черте
- Как можно разочароваться в стране
- Пять минут смеха: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма
- Щодо нападу на Катерину Гандзюк
- Эти милые собаки-"улыбаки" стали настоящими звездами Сети
- На Донбассе зафиксированы Грады боевиков
- России от санкций не спрятаться
- От российской власти извинений не дождешься
- Семья убитого журналиста Шеремета подала в суд на Луценко
- Смешные фотографии из серии "Суровый парикмахер"
- Где пределы сотрудничества с российской властью
- "Щупай меня иногда": Лукашенко с юмором отреагировал на слухи об инсульте
- Информация об отставке Грицака – фейк
- У УПЦ МП отберут всю недвижимость, - Филарет
- В Україні реально робляться дороги
- "Держит секатор как профи": пользователи сети высмеяли жену Трампа
- Об иллюзии бессмертия
- На Донбассе ранены трое военных
- Утренний позитив: свежая порция веселых анекдотов
Оставьте свой комментарий