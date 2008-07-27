Раздел: Мир
Российская военная полиция обосновалась на Голанских высотах
Свои позиции россияне хотят позже передать сирийцам.
Россия разворачивает военную полицию на Голанских высотах – на территории между Сирией и Израилем. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба вооруженных сил РФ Сергей Рудской. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.
По его словам, полиция сегодня уже начала патрулирование на Голанских высотах.
В планах РФ создание восьми наблюдательных пунктов в этом районе, которые "по мере стабилизации обстановки будут переданы военнослужащим сирийских правительственных войск".
Рудской подчеркнул, что полиция введена в целях исключения возможных провокаций напротив постов ООН. Он добавил, что российское присутствие там было поддержано миротворцами ООН на Голанских высотах, которые приостановили свою деятельность в этом районе в 2012 году, "поскольку их безопасность была поставлена под угрозу", сообщает Reuters.
Читайте также: Необычное соседство израильских ковбоев с военным полигоном на Голанских высотах
Агентство пишет, что развертывание российской военной полиции подчеркивает влияние России на Ближнем Востоке с момента его военного вмешательства в Сирию.
Израиль обеспокоен активностью сирийской правительственной армии у Голанских высот, так как считает, что иранские сторонники президента Сирии Башара Асада могут укреплять свои позиции вблизи границы с Израилем. В 2012 году "Голубые каски" приостановили свою деятельность и перебрались на израильскую сторону.
Россия разворачивает военную полицию на Голанских высотах – на территории между Сирией и Израилем. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба вооруженных сил РФ Сергей Рудской. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.
По его словам, полиция сегодня уже начала патрулирование на Голанских высотах.
В планах РФ создание восьми наблюдательных пунктов в этом районе, которые "по мере стабилизации обстановки будут переданы военнослужащим сирийских правительственных войск".
Рудской подчеркнул, что полиция введена в целях исключения возможных провокаций напротив постов ООН. Он добавил, что российское присутствие там было поддержано миротворцами ООН на Голанских высотах, которые приостановили свою деятельность в этом районе в 2012 году, "поскольку их безопасность была поставлена под угрозу", сообщает Reuters.
Читайте также: Необычное соседство израильских ковбоев с военным полигоном на Голанских высотах
Агентство пишет, что развертывание российской военной полиции подчеркивает влияние России на Ближнем Востоке с момента его военного вмешательства в Сирию.
Израиль обеспокоен активностью сирийской правительственной армии у Голанских высот, так как считает, что иранские сторонники президента Сирии Башара Асада могут укреплять свои позиции вблизи границы с Израилем. В 2012 году "Голубые каски" приостановили свою деятельность и перебрались на израильскую сторону.
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