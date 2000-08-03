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Раздел: Мир  
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В США представили новые санкции против РФ

В США представили новые санкции против РФАдминистрация не полностью придерживается этих санкций.

Группа американских сенаторов, представляющих Республиканскую и демократическую партию, представила законопроект, который имеет целью увеличить давление на Россию в связи с ее вмешательством в выборы в США.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Reuters.

"Текущий режим санкций не смог сдержать Россию от вмешательства в предстоящие промежуточные выборы 2018 года", - заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Конгресс принял решение о санкциях в России прошлым летом, но некоторые депутаты обвинили администрацию Трампа в нежелании реализовывать его.

Сенатор-демократ Боб Мендендез заявил, что администрация не полностью придерживается этих санкций.

"Этот законопроект является следующим шагом в закручивании гаек в отношении Кремля, чтобы Путин, наконец, понял, что США больше не будут терпеть его поведение", - сказал он.

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Законопроект содержит ограничение на новые российские операции с государственным долгом, энергетические проекты, импорт российского урана и новые санкции в отношении российских политических деятелей и олигархов.
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 Теги: США, санкции, РФ

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Вчера, 23:40 » Автор: Едгар Букмирза
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