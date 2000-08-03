Раздел: Мир
В США представили новые санкции против РФ
Администрация не полностью придерживается этих санкций.
Группа американских сенаторов, представляющих Республиканскую и демократическую партию, представила законопроект, который имеет целью увеличить давление на Россию в связи с ее вмешательством в выборы в США.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Reuters.
"Текущий режим санкций не смог сдержать Россию от вмешательства в предстоящие промежуточные выборы 2018 года", - заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.
Конгресс принял решение о санкциях в России прошлым летом, но некоторые депутаты обвинили администрацию Трампа в нежелании реализовывать его.
Сенатор-демократ Боб Мендендез заявил, что администрация не полностью придерживается этих санкций.
"Этот законопроект является следующим шагом в закручивании гаек в отношении Кремля, чтобы Путин, наконец, понял, что США больше не будут терпеть его поведение", - сказал он.
Читайте также: Россия отреагировала на новые санкции США
Законопроект содержит ограничение на новые российские операции с государственным долгом, энергетические проекты, импорт российского урана и новые санкции в отношении российских политических деятелей и олигархов.
Группа американских сенаторов, представляющих Республиканскую и демократическую партию, представила законопроект, который имеет целью увеличить давление на Россию в связи с ее вмешательством в выборы в США.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Reuters.
"Текущий режим санкций не смог сдержать Россию от вмешательства в предстоящие промежуточные выборы 2018 года", - заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.
Конгресс принял решение о санкциях в России прошлым летом, но некоторые депутаты обвинили администрацию Трампа в нежелании реализовывать его.
Сенатор-демократ Боб Мендендез заявил, что администрация не полностью придерживается этих санкций.
"Этот законопроект является следующим шагом в закручивании гаек в отношении Кремля, чтобы Путин, наконец, понял, что США больше не будут терпеть его поведение", - сказал он.
Читайте также: Россия отреагировала на новые санкции США
Законопроект содержит ограничение на новые российские операции с государственным долгом, энергетические проекты, импорт российского урана и новые санкции в отношении российских политических деятелей и олигархов.
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