Раздел: Мир
На Гавайях состоялась церемония возвращения останков американских солдат в США
Церемония началась с исполнения гимна США и молитвы.
Самолет с останками американских военнослужащих, погибших в годы войны на Корейском полуострове, приземлился на базе ВВС США Перл-Харбор — Хикам, расположенной в Гонолулу (штат Гавайи), передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН
В торжественной церемонии встречи 55 обернутых во флаги ООН контейнеров с останками принимали участие вице-президент США Майкл Пенс и командующий Индо-Тихоокеанским командованием (прежнее название — Тихоокеанское командование) адмирал Филип Дэвидсон, передает УНН.
“Мы отдаем дань памяти павшим воинам через более 65 лет после того, как они вступили в бой ради защиты нашей нации и всего региона. Ранее сегодня командующий нашими войсками в Республике Корея генерал Винсент Брукс верно подчеркнул, что сейчас не время для длинных речей, но время для почестей, раздумий и признания заслуг павших воинов”, — отметил Дэвидсон, обращаясь к собравшимся на церемонию представителям командования Вооруженных сил США, руководства штата Гавайи, дипломатического корпуса, а также ветеранам и семьям американских военнослужащих, погибших во время Корейской войны. “Настоящий солдат сражается не из ненависти к тому, кто перед ним, а из любви к тем, кто стоит за ним”, — добавил адмирал.
Вице-президент Пенс передал собравшимся приветствие от лица верховного главнокомандующего ВС США, президента Дональда Трампа. “В одной хорошей книге написано, что, если есть долги, то их надо платить, если ты должен отдать дань памяти, то отдай ее, если нужно проявить уважение, то прояви его. Сегодня мы собрались на церемонию, чтобы принять 55 обернутых во флаги контейнеров, в которых, как мы убеждены, находятся останки американских героев, павших в Корейской войне. Сегодня мы подтверждаем, что они не забыты, сегодня наши ребята, наконец, вернулись домой”, — заявил Пенс.
Церемония началась с исполнения гимна США и молитвы. В торжественной обстановке американские военные, разбившись по четверо, вынесли контейнеры из самолета и водрузили на специально подготовленные подставки, установленные в ангаре.
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В свою очередь Трамп поблагодарил вице-президента за содействие в возвращении останков американских военнослужащих. “Невероятно красивая церемония возвращения на американскую землю останков американских солдат, погибших в годы Корейской войны. Спасибо Гонолулу и всем военным за хорошо проделанную работу. Особая благодарность вице-президенту Майклу Пенсу за поистине потрясающее чествование!”, — написал Трамп на своей официальной странице в сети Twitter.
Самолет с останками американских военнослужащих, погибших в годы войны на Корейском полуострове, приземлился на базе ВВС США Перл-Харбор — Хикам, расположенной в Гонолулу (штат Гавайи), передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН
В торжественной церемонии встречи 55 обернутых во флаги ООН контейнеров с останками принимали участие вице-президент США Майкл Пенс и командующий Индо-Тихоокеанским командованием (прежнее название — Тихоокеанское командование) адмирал Филип Дэвидсон, передает УНН.
“Мы отдаем дань памяти павшим воинам через более 65 лет после того, как они вступили в бой ради защиты нашей нации и всего региона. Ранее сегодня командующий нашими войсками в Республике Корея генерал Винсент Брукс верно подчеркнул, что сейчас не время для длинных речей, но время для почестей, раздумий и признания заслуг павших воинов”, — отметил Дэвидсон, обращаясь к собравшимся на церемонию представителям командования Вооруженных сил США, руководства штата Гавайи, дипломатического корпуса, а также ветеранам и семьям американских военнослужащих, погибших во время Корейской войны. “Настоящий солдат сражается не из ненависти к тому, кто перед ним, а из любви к тем, кто стоит за ним”, — добавил адмирал.
Вице-президент Пенс передал собравшимся приветствие от лица верховного главнокомандующего ВС США, президента Дональда Трампа. “В одной хорошей книге написано, что, если есть долги, то их надо платить, если ты должен отдать дань памяти, то отдай ее, если нужно проявить уважение, то прояви его. Сегодня мы собрались на церемонию, чтобы принять 55 обернутых во флаги контейнеров, в которых, как мы убеждены, находятся останки американских героев, павших в Корейской войне. Сегодня мы подтверждаем, что они не забыты, сегодня наши ребята, наконец, вернулись домой”, — заявил Пенс.
Церемония началась с исполнения гимна США и молитвы. В торжественной обстановке американские военные, разбившись по четверо, вынесли контейнеры из самолета и водрузили на специально подготовленные подставки, установленные в ангаре.
Читайте также: Нам не нужна поддержка американских солдат, - Порошенко
В свою очередь Трамп поблагодарил вице-президента за содействие в возвращении останков американских военнослужащих. “Невероятно красивая церемония возвращения на американскую землю останков американских солдат, погибших в годы Корейской войны. Спасибо Гонолулу и всем военным за хорошо проделанную работу. Особая благодарность вице-президенту Майклу Пенсу за поистине потрясающее чествование!”, — написал Трамп на своей официальной странице в сети Twitter.
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