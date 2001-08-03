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Раздел: Мир  
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В Щвеции полиция застрелила парня-инвалида

В Щвеции полиция застрелила парня-инвалидаУ мужчины в руках был игрушечный пистолет, который стокгольмские правоохранители приняли за настоящий.
В центральном районе шведской столицы Вазастан полиция во время проверки застрелила тяжелобольного юношу, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Парень 20-лет с тяжелым диагнозом синдромом Дауна и аутизма вышел на прогулку с игрушечным пистолетом, где был застрелян полицией в связи "с угрожающей ситуацией".

Жители Стокгольма около 4 утра вызвали полицию, сообщив о подозрительном человеке с оружием. Полицейские на месте события попросили парня опустить пистолет, но потом открыли огонь.

Мать погибшего в интервью изданию рассказала об инвалидности сына, по ее словам, он "не мог даже говорить", кроме как слово "мама".

В отношении действий полиции будет проведено расследование, но пока конкретных подозреваемых нет. Полицейские в первом комментарии заявили, что на станции Норра при обыске человека они оказались "в угрожающей ситуации" и открыли огонь.

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Убитый мужчина стал седьмым человеком, погибшим в Швеции в этом году от пули полиции.
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 Теги: Швеция, полиция

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Сегодня, 03:14 » Автор: Татьяна Ларина
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