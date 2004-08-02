» » Работники Эйфелевой башни перестали бастовать
Раздел: Мир  
0

Работники Эйфелевой башни перестали бастовать

Работники Эйфелевой башни перестали бастоватьЗабастовка работников Эйфелевой башни началась 1 августа.

Работники Эйфелевой башни прекратили забастовку и готовятся в пятницу выйти на работу, открыв доступ на монумент туристам. Об этом сообщили в компании SETE, управляющий башней, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

“Забастовка части персонала SETE завершена. Эйфелева башня вновь откроет свои двери для посетителей с завтрашнего утра (пятницы)”, — говорится в заявлении компании.

Как отметили в SETE, все посетители, которые приобрели билеты на посещение башни на 1 и 2 августа “получат автоматическую и полную компенсацию”. “SETE еще раз приносит свои извинения всем посетителям, которые оказались со вчерашнего дня перед закрытыми дверями”, — отметили в компании.

Забастовка работников Эйфелевой башни началась 1 августа. Сотрудники различных служб, обеспечивающих доступ посетителей на монумент, протестовали против новой схемы допуска туристов с продажей билетов через интернет на фиксированное время. К июлю их доля достигла 50% от общей массы проданных билетов, тогда как ранее лишь 20% посетителей Эйфелевой башни бронировали вход на сайте монумента.

Читайте также: Во Франции бастуют работники Эйфелевой башни

Возмущение работников было связано с тем, что для обладателей интернет-билетов с недавних пор строго зарезервирован один из двух входов в Эйфелеву башню, тогда как остальные туристы, не имеющие брони, вынуждены в разгар летней жары выстраиваться в огромную очередь у противоположного входа. В часы пик это приводит к столпотворению у основного прохода и перегрузке персонала, тогда как проход напротив, закрепленный за обладателями интернет-билетов, почти всегда свободен.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Эйфелева башня, забастовка

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 06:52 » Автор: Татьяна Ларина
     202
     0

Похожие новости по теме

Забастовка охранников привела к закрытию Эйфелевой башни Забастовка охранников привела к закрытию Эйфелевой башни

Персонал выступает за улучшение условий труда и повышение зарплаты.

Огни Эйфелевой башни погаснут в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге Огни Эйфелевой башни погаснут в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге

В Париже на Эйфелевой башне погасят огни в память о жертвах теракта в метро Санкт-Петербурга

Во Франции бастуют работники Эйфелевой башни Во Франции бастуют работники Эйфелевой башни

Персонал памятника требует повышение зарплат.

Лестницу с Эйфелевой башни продали за полмиллиона евро Лестницу с Эйфелевой башни продали за полмиллиона евро

Максимальную сумму предложил коллекционер, являющийся гражданином одной из стран Азии.

В Париже эвакуировали посетителей Эйфелевой башни В Париже эвакуировали посетителей Эйфелевой башни

Подробности инцидента пока не разглашаются.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх