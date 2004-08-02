Раздел: Мир
Работники Эйфелевой башни перестали бастовать
Забастовка работников Эйфелевой башни началась 1 августа.
Работники Эйфелевой башни прекратили забастовку и готовятся в пятницу выйти на работу, открыв доступ на монумент туристам. Об этом сообщили в компании SETE, управляющий башней, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
“Забастовка части персонала SETE завершена. Эйфелева башня вновь откроет свои двери для посетителей с завтрашнего утра (пятницы)”, — говорится в заявлении компании.
Как отметили в SETE, все посетители, которые приобрели билеты на посещение башни на 1 и 2 августа “получат автоматическую и полную компенсацию”. “SETE еще раз приносит свои извинения всем посетителям, которые оказались со вчерашнего дня перед закрытыми дверями”, — отметили в компании.
Забастовка работников Эйфелевой башни началась 1 августа. Сотрудники различных служб, обеспечивающих доступ посетителей на монумент, протестовали против новой схемы допуска туристов с продажей билетов через интернет на фиксированное время. К июлю их доля достигла 50% от общей массы проданных билетов, тогда как ранее лишь 20% посетителей Эйфелевой башни бронировали вход на сайте монумента.
Читайте также: Во Франции бастуют работники Эйфелевой башни
Возмущение работников было связано с тем, что для обладателей интернет-билетов с недавних пор строго зарезервирован один из двух входов в Эйфелеву башню, тогда как остальные туристы, не имеющие брони, вынуждены в разгар летней жары выстраиваться в огромную очередь у противоположного входа. В часы пик это приводит к столпотворению у основного прохода и перегрузке персонала, тогда как проход напротив, закрепленный за обладателями интернет-билетов, почти всегда свободен.
Работники Эйфелевой башни прекратили забастовку и готовятся в пятницу выйти на работу, открыв доступ на монумент туристам. Об этом сообщили в компании SETE, управляющий башней, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
“Забастовка части персонала SETE завершена. Эйфелева башня вновь откроет свои двери для посетителей с завтрашнего утра (пятницы)”, — говорится в заявлении компании.
Как отметили в SETE, все посетители, которые приобрели билеты на посещение башни на 1 и 2 августа “получат автоматическую и полную компенсацию”. “SETE еще раз приносит свои извинения всем посетителям, которые оказались со вчерашнего дня перед закрытыми дверями”, — отметили в компании.
Забастовка работников Эйфелевой башни началась 1 августа. Сотрудники различных служб, обеспечивающих доступ посетителей на монумент, протестовали против новой схемы допуска туристов с продажей билетов через интернет на фиксированное время. К июлю их доля достигла 50% от общей массы проданных билетов, тогда как ранее лишь 20% посетителей Эйфелевой башни бронировали вход на сайте монумента.
Читайте также: Во Франции бастуют работники Эйфелевой башни
Возмущение работников было связано с тем, что для обладателей интернет-билетов с недавних пор строго зарезервирован один из двух входов в Эйфелеву башню, тогда как остальные туристы, не имеющие брони, вынуждены в разгар летней жары выстраиваться в огромную очередь у противоположного входа. В часы пик это приводит к столпотворению у основного прохода и перегрузке персонала, тогда как проход напротив, закрепленный за обладателями интернет-билетов, почти всегда свободен.
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