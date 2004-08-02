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Раздел: Мир  
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Полиция Лондона сообщила о предотвращении теракта

Полиция Лондона сообщила о предотвращении терактаУровень террористической угрозы в стране является сейчас серьезным.

Сотрудники контртеррористического подразделения лондонской полиции задержали подозреваемого в подготовке теракта. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

По ее данным, задержание произошло на северо-западе Лондона в рамках запланированной операции, по итогам которой в полицейский участок был доставлен 20-летний подозреваемый. Никто из полицейский в ходе выполнения служебных обязанностей не пострадал.

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По данным МВД Соединенного Королевства, в общей сложности 400 человек были задержаны в Великобритании за 2017 год по подозрению в причастности к преступлениям на почве терроризма. С марта 2017 года в Великобритании были осуществлены несколько терактов, жертвами которых стали 36 человек. Уровень террористической угрозы в стране является сейчас серьезным. Выше него только критический.
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 Теги: Лондон, теракт

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Сегодня, 08:16 » Автор: Татьяна Ларина
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