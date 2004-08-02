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Раздел: Мир  
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В Канаде гидросамолет рухнул в озеро, есть погибшие

В Канаде гидросамолет рухнул в озеро, есть погибшие
В аварии погиб пилот, второго члена экипажа спасли местные жители.

В канадской провинции Британская Колумбия гидросамолет упал в озеро Тайотон. В результате аварии пострадали члены экипажа, сообщает CBC, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.

Самолет упал в озеро в 100 км к западу от города Лиллоет 2 августа. Предварительно, авария произошла вскоре после взлета гидросамолета. На борту находились трое членов экипажа. Один пилот погиб, его тело обнаружили спасатели. Второго 20-летнего пилота спасли местные жители. Поиски третьего члена экипажа продолжаются.

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На место происшествия прибыли спасатели и медики. Правоохранители устанавливают подробности происшествия и причину крушения самолета.
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 Теги: Канада, самолет, крушение, жертвы

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Сегодня, 12:09 » Автор: Алена Шимко
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