Раздел: Мир
У берегов Коста-Рики арестовали лодку с двумя тоннами кокаина
На судне было обнаружено две тысячи пакетов с кокаином весом один килограмм каждый.
Сейчас моряки и судно арестовано, наркотики конфискованы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
У берегов Коста-Рики правоохранители задержали судно с двумя тоннами кокаина. Об этом в пятницу, 3 августа, сообщает газета La Nacion.
Отмечено, что судно с тремя моряками 43, 47 и 59 лет из Колумбии находилось в 80 милях от города Кепос в провинции Пунтаренас. На судне было обнаружено две тысячи пакетов с кокаином весом один килограмм каждый.
Сейчас моряки и судно арестовано, наркотики конфискованы.
Читайте также: Почти тонна кокаина конфискована у берегов Коста-Рики
По словам главы Министерства общественной безопасности Коста-Рики Майкла Сото, с начала года правоохранители изъяли более 17 тонн кокаина.
Сейчас моряки и судно арестовано, наркотики конфискованы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
У берегов Коста-Рики правоохранители задержали судно с двумя тоннами кокаина. Об этом в пятницу, 3 августа, сообщает газета La Nacion.
Отмечено, что судно с тремя моряками 43, 47 и 59 лет из Колумбии находилось в 80 милях от города Кепос в провинции Пунтаренас. На судне было обнаружено две тысячи пакетов с кокаином весом один килограмм каждый.
Сейчас моряки и судно арестовано, наркотики конфискованы.
Читайте также: Почти тонна кокаина конфискована у берегов Коста-Рики
По словам главы Министерства общественной безопасности Коста-Рики Майкла Сото, с начала года правоохранители изъяли более 17 тонн кокаина.
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