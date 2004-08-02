Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

У берегов Коста-Рики арестовали лодку с двумя тоннами кокаина

У берегов Коста-Рики арестовали лодку с двумя тоннами кокаина

Похожие новости по теме

Жители Коста-Рики остались без электричества Более 500 тысяч жителей небольшой страны не имеют свободного доступа к электроэнергии.