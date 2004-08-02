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Раздел: Мир  
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У берегов Коста-Рики арестовали лодку с двумя тоннами кокаина

У берегов Коста-Рики арестовали лодку с двумя тоннами кокаинаНа судне было обнаружено две тысячи пакетов с кокаином весом один килограмм каждый.

Сейчас моряки и судно арестовано, наркотики конфискованы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

У берегов Коста-Рики правоохранители задержали судно с двумя тоннами кокаина. Об этом в пятницу, 3 августа, сообщает газета La Nacion.

Отмечено, что судно с тремя моряками 43, 47 и 59 лет из Колумбии находилось в 80 милях от города Кепос в провинции Пунтаренас. На судне было обнаружено две тысячи пакетов с кокаином весом один килограмм каждый.

Сейчас моряки и судно арестовано, наркотики конфискованы.

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По словам главы Министерства общественной безопасности Коста-Рики Майкла Сото, с начала года правоохранители изъяли более 17 тонн кокаина.
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 Теги: Коста-Рика, судно, кокаин, арест

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Сегодня, 13:32 » Автор: Алена Шимко
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