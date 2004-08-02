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Раздел: Мир  
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В Греции поезд сошел с рельсов и врезался в стену

В Греции поезд сошел с рельсов и врезался в стенуВ центральной части Греции пассажирский поезд сошел с рельсов, в результате чего две женщины получили легкие телесные повреждения.

Об этом сообщает Ekathimerini, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

"В пятницу утром в центральной части Греции поезд сошел с рельсов. В результате инцидента две женщины получили легкие телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обе пострадавшие госпитализированы.

Согласно сообщению, междугородний поезд, следовавший из Лианоклади в Стилиду, врезался в стену здания местной железнодорожной станции в городе Лариса.

По предварительной информации, инцидент произошел из-за перевода стрелок, что привело к изменению направления движения поезда.

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Пока неизвестно, сколько всего пассажиров было в поезде в момент аварии.
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 Теги: Греция, поезд, крушение, стена

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Сегодня, 14:51 » Автор: Алена Шимко
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