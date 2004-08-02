В Греции поезд сошел с рельсов и врезался в стену

В центральной части Греции пассажирский поезд сошел с рельсов, в результате чего две женщины получили легкие телесные повреждения.



Об этом сообщает Ekathimerini, передает



"В пятницу утром в центральной части Греции поезд сошел с рельсов. В результате инцидента две женщины получили легкие телесные повреждения", - говорится в сообщении.



Отмечается, что обе пострадавшие госпитализированы.



Согласно сообщению, междугородний поезд, следовавший из Лианоклади в Стилиду, врезался в стену здания местной железнодорожной станции в городе Лариса.



По предварительной информации, инцидент произошел из-за перевода стрелок, что привело к изменению направления движения поезда.



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Пока неизвестно, сколько всего пассажиров было в поезде в момент аварии. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Об этом сообщает Ekathimerini, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ "В пятницу утром в центральной части Греции поезд сошел с рельсов. В результате инцидента две женщины получили легкие телесные повреждения", - говорится в сообщении.Отмечается, что обе пострадавшие госпитализированы.Согласно сообщению, междугородний поезд, следовавший из Лианоклади в Стилиду, врезался в стену здания местной железнодорожной станции в городе Лариса.По предварительной информации, инцидент произошел из-за перевода стрелок, что привело к изменению направления движения поезда.Пока неизвестно, сколько всего пассажиров было в поезде в момент аварии.



