Раздел: Мир
Сенаторы США представили "наиболее сильные" санкции против РФ
Новые санкции должны нанести "самый сильный удар" по России в сравнении со всеми теми мерами, которые когда-либо вводились.
В Соединенных Штатах Америки шесть сенаторов из Республиканской и Демократической партий представили проект закона об ужесточении экономического, политического и дипломатического давления на Российскую Федерацию путем введения санкций. Как говорится в сообщении на сайте сенатора-республиканца Линдси Грэма, шесть сенаторов представили законопроект "Защита американской безопасности от агрессии Кремля", передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
Кроме Грэма, законопроект представили сенаторы от Демократической партии Роберт Менендес, Бен Кардин и Джин Шахин, а также от Республиканской - Кори Гарднер и Джон Маккейн. Этот проект является комплексным законодательным актом, который должен ужесточить экономическое, политическое и дипломатическое давление на Российскую Федерацию в ответ на продолжающееся вмешательство РФ в американские выборы, пагубное влияние в Сирии, агрессию в Крыму и другую деятельность.
"Текущий санкционный режим потерпел неудачу в сдерживании России от вмешательства в будущие промежуточные выборы 2018ггода (выборы, которые состоятся в ноябре в Палату представителей и Сенат - УНИАН)", - отметил Грэм.
"Наша цель заключается в том, чтобы изменить статус-кво и ввести сокрушительные санкции и другие меры против путинской России до тех пор, пока он не прекратит и не будет вмешиваться в избирательный процесс США, не остановит кибератаки на инфраструктуру США, пока Россия не уйдет с территории Украины и не прекратит все усилия по созданию беспорядка в Сирии", - заявил Грэм. В связи с этим он подчеркнул, что санкции и другие меры, которые предусматривает этот законопроект, "нанесут наиболее сильный удар" по России из всех мер, которые когда-либо вводились. "Эти санкции и другие меры рассчитаны, чтобы отреагировать наиболее решительным образом", - подчеркнул Грэм.
Читайте также: В США представили новые санкции против РФ
В Сенате Соединенных Штатов Америки (верхняя палата Конгресса) заявили, что работают над разработкой комплексного законодательного акта, который должен усилить давление на Россию и расширить возможности правительства США с целью реагирования на действия Кремля. Сенаторы хотят ужесточить санкции в энергетическом и финансовом секторах РФ, против российских олигархов и полугосударственных структур, а также ввести санкции в отношении российского государственного долга.
В Соединенных Штатах Америки шесть сенаторов из Республиканской и Демократической партий представили проект закона об ужесточении экономического, политического и дипломатического давления на Российскую Федерацию путем введения санкций. Как говорится в сообщении на сайте сенатора-республиканца Линдси Грэма, шесть сенаторов представили законопроект "Защита американской безопасности от агрессии Кремля", передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
Кроме Грэма, законопроект представили сенаторы от Демократической партии Роберт Менендес, Бен Кардин и Джин Шахин, а также от Республиканской - Кори Гарднер и Джон Маккейн. Этот проект является комплексным законодательным актом, который должен ужесточить экономическое, политическое и дипломатическое давление на Российскую Федерацию в ответ на продолжающееся вмешательство РФ в американские выборы, пагубное влияние в Сирии, агрессию в Крыму и другую деятельность.
"Текущий санкционный режим потерпел неудачу в сдерживании России от вмешательства в будущие промежуточные выборы 2018ггода (выборы, которые состоятся в ноябре в Палату представителей и Сенат - УНИАН)", - отметил Грэм.
"Наша цель заключается в том, чтобы изменить статус-кво и ввести сокрушительные санкции и другие меры против путинской России до тех пор, пока он не прекратит и не будет вмешиваться в избирательный процесс США, не остановит кибератаки на инфраструктуру США, пока Россия не уйдет с территории Украины и не прекратит все усилия по созданию беспорядка в Сирии", - заявил Грэм. В связи с этим он подчеркнул, что санкции и другие меры, которые предусматривает этот законопроект, "нанесут наиболее сильный удар" по России из всех мер, которые когда-либо вводились. "Эти санкции и другие меры рассчитаны, чтобы отреагировать наиболее решительным образом", - подчеркнул Грэм.
Читайте также: В США представили новые санкции против РФ
В Сенате Соединенных Штатов Америки (верхняя палата Конгресса) заявили, что работают над разработкой комплексного законодательного акта, который должен усилить давление на Россию и расширить возможности правительства США с целью реагирования на действия Кремля. Сенаторы хотят ужесточить санкции в энергетическом и финансовом секторах РФ, против российских олигархов и полугосударственных структур, а также ввести санкции в отношении российского государственного долга.
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