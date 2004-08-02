Раздел: Мир
На Филиппинах проповедника задержали за терроризм
На Филиппинах по подозрению в пропаганде экстремизма и терроризма задержан мусульманский проповедник.
По мнению правоохранителей, он может быть причастен к теракту на юге страны, жертвами которого стали 11 человек, пишет Islam-today, передает Хроника.инфо со ссылкой на Униан.
Речь идет об инциденте, случившемся 24 июля в городе Ламитан. В районе гражданских вооруженных сил взорвалась фура, начиненная взрывчаткой.
Ответственность за теракт на себя взяла террористическая группировка «Абу Сайяф», связанная с ИГИЛ. У 58-летнего мусульманского проповедника нашли осколочную гранату и взрывчатые вещества.
Как полагают правоохранители, мужчина имеет отношение к организации террористического акта.
Читайте также: В Индонезии проповедника казнят за терроризм
В ближайшее время ему будут предъявлены соответствующие обвинения.
По мнению правоохранителей, он может быть причастен к теракту на юге страны, жертвами которого стали 11 человек, пишет Islam-today, передает Хроника.инфо со ссылкой на Униан.
Речь идет об инциденте, случившемся 24 июля в городе Ламитан. В районе гражданских вооруженных сил взорвалась фура, начиненная взрывчаткой.
Ответственность за теракт на себя взяла террористическая группировка «Абу Сайяф», связанная с ИГИЛ. У 58-летнего мусульманского проповедника нашли осколочную гранату и взрывчатые вещества.
Как полагают правоохранители, мужчина имеет отношение к организации террористического акта.
Читайте также: В Индонезии проповедника казнят за терроризм
В ближайшее время ему будут предъявлены соответствующие обвинения.
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