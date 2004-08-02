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Раздел: Мир  
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На Филиппинах проповедника задержали за терроризм

На Филиппинах проповедника задержали за терроризмНа Филиппинах по подозрению в пропаганде экстремизма и терроризма задержан мусульманский проповедник.

По мнению правоохранителей, он может быть причастен к теракту на юге страны, жертвами которого стали 11 человек, пишет Islam-today, передает Хроника.инфо со ссылкой на Униан.

Речь идет об инциденте, случившемся 24 июля в городе Ламитан. В районе гражданских вооруженных сил взорвалась фура, начиненная взрывчаткой.

Ответственность за теракт на себя взяла террористическая группировка «Абу Сайяф», связанная с ИГИЛ. У 58-летнего мусульманского проповедника нашли осколочную гранату и взрывчатые вещества.

Как полагают правоохранители, мужчина имеет отношение к организации террористического акта.

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В ближайшее время ему будут предъявлены соответствующие обвинения.
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 Теги: Филиппины, проповедник, терроризм

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Сегодня, 16:39 » Автор: Алена Шимко
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