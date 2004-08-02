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На Филиппинах проповедника задержали за терроризм

На Филиппинах проповедника задержали за терроризм

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