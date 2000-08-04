Раздел: Мир
Госсекретарь США рассказал, кто установит срок разоружения КНДР
Майк Помпео прокомментировал темпы денуклеаризации.
Вашингтон надеется на улучшение диалога с Пхеньяном и выполнение договоренностей по ядерному разоружению.
Согласно договоренностям между США и Северной Кореей, лидер КНДР Ким Чен Ын сам определит сроки окончательной денуклеаризации. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, находящийся в Сингапуре на саммите АСЕАН, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Окончательные сроки денуклеаризации будут установлены председателем Кимом, по меньшей мере, отчасти. Это его решение", − сказал Помпео.
В то же время глава Госдепа указал, что, несмотря на прогресс в отношениях между Вашингтоном и Пхеньяном, международные санкции в отношении КНДР сохранятся до полной денуклеаризации Корейского полуострова.
"Все страны поддержали резолюцию Совбеза ООН, и эти санкции сохранятся, пока мы не добьемся полной денуклеаризации Северной Кореи. Неважно, какой прогресс сделан, пока эти санкции останутся", − отметил Помпео.
Также госсекретарь выразил надежду на улучшение диалога с Пхеньяном после того, как власти КНДР выполнили договоренности по передаче останков американских военнослужащих, погибших в 1950-1953 гг. в Корейской войне.
Читайте также: Венесуэльцам официально разрешили покупать валюту
Ранее Помпео заявил, что Северная Корея не выполняет свои обязательства по денуклеаризации и до сих пор нарушает многочисленные резолюции Совета безопасности ООН.
Вашингтон надеется на улучшение диалога с Пхеньяном и выполнение договоренностей по ядерному разоружению.
Согласно договоренностям между США и Северной Кореей, лидер КНДР Ким Чен Ын сам определит сроки окончательной денуклеаризации. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, находящийся в Сингапуре на саммите АСЕАН, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Окончательные сроки денуклеаризации будут установлены председателем Кимом, по меньшей мере, отчасти. Это его решение", − сказал Помпео.
В то же время глава Госдепа указал, что, несмотря на прогресс в отношениях между Вашингтоном и Пхеньяном, международные санкции в отношении КНДР сохранятся до полной денуклеаризации Корейского полуострова.
"Все страны поддержали резолюцию Совбеза ООН, и эти санкции сохранятся, пока мы не добьемся полной денуклеаризации Северной Кореи. Неважно, какой прогресс сделан, пока эти санкции останутся", − отметил Помпео.
Также госсекретарь выразил надежду на улучшение диалога с Пхеньяном после того, как власти КНДР выполнили договоренности по передаче останков американских военнослужащих, погибших в 1950-1953 гг. в Корейской войне.
Читайте также: Венесуэльцам официально разрешили покупать валюту
Ранее Помпео заявил, что Северная Корея не выполняет свои обязательства по денуклеаризации и до сих пор нарушает многочисленные резолюции Совета безопасности ООН.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
130
0
Также советуем посмотреть
- Хит Сети: американка устроила драку на борту самолета
- "Мой лучший друг - кровать": смешные приколы из реальной жизни
- Отдохни в "пончике": китайцы построили необычный отель
- "Боги маркетинга": свежая подборка смешных фотоприколов
- В Киеве прошла репетиция парада ко Дню Независимости
- Пять минут смеха: веселые анекдоты от настоящих оптимистов
- Забавные фотографии из серии "Мама, я спортсмен"
- Зона ООС: опубликованы потери среди военных и мирных за 2018 год
- "Милый и пухлый": канадская бабушка дала отпор медведю
- Украинский привкус «Манафорт-гейта»
- Смешные фотографии из серии "Когда что-то пошло не так"
- З політичними аналітиками треба щось робити
- Технологи слетаются в Украину
- Сотрудничество с террористами – не оппозиционная деятельность
- Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
- Почему бойцы АТО стреляют друг в друга
- Осужденный в Украине россиянин написал письмо Путину
- Добро має бути з кулаками
- Боевики запретили наблюдателям ОБСЕ проезжать через блокпост
- "Я воздушно-припадочная": смешные приколы о непредсказуемых женщинах
- Суд над Манафортом: можливі наслідки для України
- В УПЦ КП говорят, что СМИ неправильно трактовали слова Филарета
- По поводу гибели российских журналистов
- КПВВ Станица Луганская планируют закрыть на ремонт
- Причин недовіри до Мінфіну немає
- Курьез дня: американец проехался в метро на собственном диване
- Киев: газовая комбинация с реальной прибылью
- Боевики ранили четверых украинских военных на Донбассе
- Когда начнется замена маршруток на автобусы
- Утренний позитив: свежая порция забавных приколов
Оставьте свой комментарий