Раздел: Мир
Трамп прокомментировал реакцию РФ на его избрание президентом
Президент США сказал, что в России были недовольны.
Президент США Дональд Трамп сказал 2 августа во время митинга в Пенсильвании, что в России были очень недовольны его победой на президентских выборах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
Он также назвал отличной встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки и подчеркнул, что они хорошо поладили.
"Кстати, это хорошо, а не плохо", – добавил американский президент.
Трамп назвал обманом расследование о российском вмешательстве в американские выборы и о возможном сговоре членов его избирательного штаба с Россией.
Ранее в тот же день на брифинге в Белом доме директор Национальной разведки США Дэн Коутс заявил, что американская разведка "продолжает наблюдать масштабную информационную кампанию России, направленную на ослабление и разобщение Соединенных Штатов".
"Мы осознаем угрозу со стороны России, она реальна, и она продолжается сегодня. Мы делаем все возможное", – подчеркнул он.
16 июля в Хельсинки Трамп и Путин общались тет-а-тет 2 часа 10 минут. После встречи прошли переговоры в расширенном составе. Затем состоялась совместная пресс-конференция лидеров, на которой они рассказали, что обсуждали ситуацию в Сирии, Украине, Иране, а также вопрос возможного вмешательства РФ в американские выборы и строительства газопровода "Северный поток – 2".
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В ходе пресс-конференции Путин заявил, что во время избирательной кампании в США в российском обществе возникла симпатия к Трампу, так как он говорил о необходимости восстановления российско-американских отношений. "Разве не естественно иметь симпатию к человеку, который хочет выстроить отношения с нашей страной? Это нормально", – подчеркнул российский президент.
Президент США Дональд Трамп сказал 2 августа во время митинга в Пенсильвании, что в России были очень недовольны его победой на президентских выборах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
Он также назвал отличной встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки и подчеркнул, что они хорошо поладили.
"Кстати, это хорошо, а не плохо", – добавил американский президент.
Трамп назвал обманом расследование о российском вмешательстве в американские выборы и о возможном сговоре членов его избирательного штаба с Россией.
Ранее в тот же день на брифинге в Белом доме директор Национальной разведки США Дэн Коутс заявил, что американская разведка "продолжает наблюдать масштабную информационную кампанию России, направленную на ослабление и разобщение Соединенных Штатов".
"Мы осознаем угрозу со стороны России, она реальна, и она продолжается сегодня. Мы делаем все возможное", – подчеркнул он.
16 июля в Хельсинки Трамп и Путин общались тет-а-тет 2 часа 10 минут. После встречи прошли переговоры в расширенном составе. Затем состоялась совместная пресс-конференция лидеров, на которой они рассказали, что обсуждали ситуацию в Сирии, Украине, Иране, а также вопрос возможного вмешательства РФ в американские выборы и строительства газопровода "Северный поток – 2".
Читайте также: Госсекретарь США рассказал, кто установит срок разоружения КНДР
В ходе пресс-конференции Путин заявил, что во время избирательной кампании в США в российском обществе возникла симпатия к Трампу, так как он говорил о необходимости восстановления российско-американских отношений. "Разве не естественно иметь симпатию к человеку, который хочет выстроить отношения с нашей страной? Это нормально", – подчеркнул российский президент.
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