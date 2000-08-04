» » Трамп прокомментировал реакцию РФ на его избрание президентом
Раздел: Мир  
0

Трамп прокомментировал реакцию РФ на его избрание президентом

Трамп прокомментировал реакцию РФ на его избрание президентом Президент США сказал, что в России были недовольны.

Президент США Дональд Трамп сказал 2 августа во время митинга в Пенсильвании, что в России были очень недовольны его победой на президентских выборах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.

Он также назвал отличной встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки и подчеркнул, что они хорошо поладили.

"Кстати, это хорошо, а не плохо", – добавил американский президент.

Трамп назвал обманом расследование о российском вмешательстве в американские выборы и о возможном сговоре членов его избирательного штаба с Россией.

Ранее в тот же день на брифинге в Белом доме директор Национальной разведки США Дэн Коутс заявил, что американская разведка "продолжает наблюдать масштабную информационную кампанию России, направленную на ослабление и разобщение Соединенных Штатов".

"Мы осознаем угрозу со стороны России, она реальна, и она продолжается сегодня. Мы делаем все возможное", – подчеркнул он.

16 июля в Хельсинки Трамп и Путин общались тет-а-тет 2 часа 10 минут. После встречи прошли переговоры в расширенном составе. Затем состоялась совместная пресс-конференция лидеров, на которой они рассказали, что обсуждали ситуацию в Сирии, Украине, Иране, а также вопрос возможного вмешательства РФ в американские выборы и строительства газопровода "Северный поток – 2".

Читайте также: Госсекретарь США рассказал, кто установит срок разоружения КНДР

В ходе пресс-конференции Путин заявил, что во время избирательной кампании в США в российском обществе возникла симпатия к Трампу, так как он говорил о необходимости восстановления российско-американских отношений. "Разве не естественно иметь симпатию к человеку, который хочет выстроить отношения с нашей страной? Это нормально", – подчеркнул российский президент.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Трамп, Россия

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
     235
     0

Похожие новости по теме

СМИ: Трамп перенес встречу с Путиным СМИ: Трамп перенес встречу с Путиным

Встреча Трампа с Путиным может состояться в 2019 году

Трамп назвал свою политику в отношении России Трамп назвал свою политику в отношении России "самой жесткой" среди всех

На Дональда Трампа обрушилась волна критики.

Трамп назвал причины ухудшения отношений России и США Трамп назвал причины ухудшения отношений России и США

США много лет проводили "глупую и тупую" политику в отношении РФ, заявил Дональд Трамп.

Американские СМИ сообщили, о чем говорили Трамп и Путин Американские СМИ сообщили, о чем говорили Трамп и Путин

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что впоследствии у Штатов и Россия будут "удивительные отношения".

Трамп сообщил, какие темы собирается обсудить с Путиным Трамп сообщил, какие темы собирается обсудить с Путиным

Трамп собирается говорить с Путиным о вмешательстве России в американские выборы.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх