» » Полиэтиленовые пакеты попали под запрет еще в одной стране
Раздел: Мир  
0

Полиэтиленовые пакеты попали под запрет еще в одной стране

Полиэтиленовые пакеты попали под запрет еще в одной стране Изменения в законодательство приняты в Чили.

Чили стала первой латиноамериканской страной, которая запретила коммерческое использование полиэтиленовых пакетов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

О соответствующем законе президент Чили Себастиан Пиньера ​объявил в пятницу, 3 августа. “Я хочу разделить с вами свою радость, потому что сегодня мы принимаем закон”, — сказал чилийский лидер и раздал присутствующим тряпичные сумки.

Теперь у крупного чилийского бизнеса есть шесть месяцев, чтобы перестать использовать полиэтиленовые пакеты. Небольшим компаниям на это дано два года. Штраф за использование пакетов установлен в размере 370 песо (19,95 доллара).

В июне индийский город Мумбаи запретил использовать одноразовые пластиковые изделия, в том числе пакеты, бутылки и стаканы. Нарушитель будет обязан выплатить штраф в размере 25 тысяч рупий (364). Также запрет предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком на три месяца.

Читайте также: Госсекретарь США рассказал, кто установит срок разоружения КНДР

Среди стран, запретивших использовать полиэтиленовые пакеты, — Зимбабве, Австралия, Великобритания и Кения.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: пакеты, запрет

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
     142
     0

Похожие новости по теме

Еще одна страна запретила пластиковые пакеты Еще одна страна запретила пластиковые пакеты

В Австралии будут штрафовать за использование таких одноразовых пакетов.

В ОНН рассказали, как 50 наций борются с пластиковыми отходами В ОНН рассказали, как 50 наций борются с пластиковыми отходами

По данным крупнейшего доклада ООН, в настоящее время в 50 странах предпринимаются меры по уменьшению пластикового загрязнения.

В Мехико запретили использование дельфинов и тюленей В Мехико запретили использование дельфинов и тюленей

Под запрет попали не только цирковые представления, но и дельфинотерапия.

В Бельгии запретили использовать полиэтиленовые пакеты В Бельгии запретили использовать полиэтиленовые пакеты

С 1 сентября ни одна из торговых точек города не имеет права приобретать такую упаковку

В Кении полностью откзались от полиэтиленовых пакетов В Кении полностью откзались от полиэтиленовых пакетов

Теперь синтетический предмет запрещено использовать в быту.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх