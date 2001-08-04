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Полиэтиленовые пакеты попали под запрет еще в одной стране

Полиэтиленовые пакеты попали под запрет еще в одной стране

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