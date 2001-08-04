Раздел: Мир
Полиэтиленовые пакеты попали под запрет еще в одной стране
Изменения в законодательство приняты в Чили.
Чили стала первой латиноамериканской страной, которая запретила коммерческое использование полиэтиленовых пакетов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
О соответствующем законе президент Чили Себастиан Пиньера объявил в пятницу, 3 августа. “Я хочу разделить с вами свою радость, потому что сегодня мы принимаем закон”, — сказал чилийский лидер и раздал присутствующим тряпичные сумки.
Теперь у крупного чилийского бизнеса есть шесть месяцев, чтобы перестать использовать полиэтиленовые пакеты. Небольшим компаниям на это дано два года. Штраф за использование пакетов установлен в размере 370 песо (19,95 доллара).
В июне индийский город Мумбаи запретил использовать одноразовые пластиковые изделия, в том числе пакеты, бутылки и стаканы. Нарушитель будет обязан выплатить штраф в размере 25 тысяч рупий (364). Также запрет предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком на три месяца.
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Среди стран, запретивших использовать полиэтиленовые пакеты, — Зимбабве, Австралия, Великобритания и Кения.
Чили стала первой латиноамериканской страной, которая запретила коммерческое использование полиэтиленовых пакетов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
О соответствующем законе президент Чили Себастиан Пиньера объявил в пятницу, 3 августа. “Я хочу разделить с вами свою радость, потому что сегодня мы принимаем закон”, — сказал чилийский лидер и раздал присутствующим тряпичные сумки.
Теперь у крупного чилийского бизнеса есть шесть месяцев, чтобы перестать использовать полиэтиленовые пакеты. Небольшим компаниям на это дано два года. Штраф за использование пакетов установлен в размере 370 песо (19,95 доллара).
В июне индийский город Мумбаи запретил использовать одноразовые пластиковые изделия, в том числе пакеты, бутылки и стаканы. Нарушитель будет обязан выплатить штраф в размере 25 тысяч рупий (364). Также запрет предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком на три месяца.
Читайте также: Госсекретарь США рассказал, кто установит срок разоружения КНДР
Среди стран, запретивших использовать полиэтиленовые пакеты, — Зимбабве, Австралия, Великобритания и Кения.
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