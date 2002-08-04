» » Балтийское море прогрелось до аномальных температур
Раздел: Мир  
0

Балтийское море прогрелось до аномальных температур

Балтийское море прогрелось до аномальных температур Температура моря значительно превышает средние показатели за прошлые годы.

Самое большое отклонение температуры воды от нормы наблюдается сейчас в Балтийском море, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.

Температура более чем на пять градусов превышает многолетние средние показатели, свидетельствуют данные Датского института метеорологии

Данные со спутников позволяют прийти к выводу, что необычно теплой стала вода также местами в Северном Ледовитом океане.

Читайте также: Трамп прокомментировал реакцию РФ на его избрание президентом

В большей части Балтийского моря вода прогрелась до +18..+24 градусов, и только местами, в основном на побережье, вода холоднее из-за ветра с суши.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Балтийское море, потепление

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
     136
     0

Похожие новости по теме

Жара в Мексике: температура воздуха побила столетний рекорд Жара в Мексике: температура воздуха побила столетний рекорд

В отдельных местах наблюдается температура до +50 градусов.

В Германии нашли уникальный клад датского короля В Германии нашли уникальный клад датского короля

Клад нашли на острове в Балтийском море.

На берег Балтийского моря высадились полтысячи десантников РФ На берег Балтийского моря высадились полтысячи десантников РФ

На побережье Балтики сошло более 20 бронетранспортеров ВС РФ.

В Египте более 20 человек стали жертвами аномальной жары В Египте более 20 человек стали жертвами аномальной жары

В воскресенье температура в Каире достигала 47 градусов по Цельсию.

Аномальная жара убила в Индии 800 человек Аномальная жара убила в Индии 800 человек

Температура в Индии превышает среднестатистическую норму для этого сезона на 5-7 градусов.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх