Раздел: Мир
Балтийское море прогрелось до аномальных температур
Температура моря значительно превышает средние показатели за прошлые годы.
Самое большое отклонение температуры воды от нормы наблюдается сейчас в Балтийском море, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
Температура более чем на пять градусов превышает многолетние средние показатели, свидетельствуют данные Датского института метеорологии
Данные со спутников позволяют прийти к выводу, что необычно теплой стала вода также местами в Северном Ледовитом океане.
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В большей части Балтийского моря вода прогрелась до +18..+24 градусов, и только местами, в основном на побережье, вода холоднее из-за ветра с суши.
Самое большое отклонение температуры воды от нормы наблюдается сейчас в Балтийском море, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
Температура более чем на пять градусов превышает многолетние средние показатели, свидетельствуют данные Датского института метеорологии
Данные со спутников позволяют прийти к выводу, что необычно теплой стала вода также местами в Северном Ледовитом океане.
Читайте также: Трамп прокомментировал реакцию РФ на его избрание президентом
В большей части Балтийского моря вода прогрелась до +18..+24 градусов, и только местами, в основном на побережье, вода холоднее из-за ветра с суши.
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