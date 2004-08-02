Раздел: Мир
На севере Мексики бандиты устроили жестокую расправу: 11 жертв
Мексиканская полиция расследует убийство 11 человек.
Власти полагают, что инцидент может быть связан с противостоянием между преступными группами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
На севере Мексики в штате Чиуауа Сразу неизвестные бандиты убили сразу 11 человек, пишет Diario de Juarez.
Отмечается, что преступники ворвались в жилой дом в городе Сьюдад-Хуаресю. По информации издания, среди убитых − три женщины.
Полиция сообщила, что на телах некоторых жертв замечены следы пыток. Судебные эксперты установили, что все 11 человек были повешены, а женщины также подверглись сексуальному насилию.
На территории Чиуауа действуют несколько преступных группировок, ведущих борьбу за контроль над поставками наркотиков в США.
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Несколько лет назад Сьюдад-Хуарес был признан самым криминальным городом мира − число убийств в нем составило 3,1 тысячи за год, но властям удалось исправить положение.
Власти полагают, что инцидент может быть связан с противостоянием между преступными группами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
На севере Мексики в штате Чиуауа Сразу неизвестные бандиты убили сразу 11 человек, пишет Diario de Juarez.
Отмечается, что преступники ворвались в жилой дом в городе Сьюдад-Хуаресю. По информации издания, среди убитых − три женщины.
Полиция сообщила, что на телах некоторых жертв замечены следы пыток. Судебные эксперты установили, что все 11 человек были повешены, а женщины также подверглись сексуальному насилию.
На территории Чиуауа действуют несколько преступных группировок, ведущих борьбу за контроль над поставками наркотиков в США.
Читайте также: ЧП в Киеве: бандиты устроили стрельбу на столичной АЗС
Несколько лет назад Сьюдад-Хуарес был признан самым криминальным городом мира − число убийств в нем составило 3,1 тысячи за год, но властям удалось исправить положение.
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