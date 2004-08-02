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Раздел: Мир  
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На севере Мексики бандиты устроили жестокую расправу: 11 жертв

На севере Мексики бандиты устроили жестокую расправу: 11 жертвМексиканская полиция расследует убийство 11 человек.

Власти полагают, что инцидент может быть связан с противостоянием между преступными группами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

На севере Мексики в штате Чиуауа Сразу неизвестные бандиты убили сразу 11 человек, пишет Diario de Juarez.

Отмечается, что преступники ворвались в жилой дом в городе Сьюдад-Хуаресю. По информации издания, среди убитых − три женщины.

Полиция сообщила, что на телах некоторых жертв замечены следы пыток. Судебные эксперты установили, что все 11 человек были повешены, а женщины также подверглись сексуальному насилию.

На территории Чиуауа действуют несколько преступных группировок, ведущих борьбу за контроль над поставками наркотиков в США.

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Несколько лет назад Сьюдад-Хуарес был признан самым криминальным городом мира − число убийств в нем составило 3,1 тысячи за год, но властям удалось исправить положение.
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 Теги: Мексика, банды, жертвы

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Сегодня, 09:17 » Автор: Алена Шимко
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