Раздел: Мир
Самую юную британскую террористку осудили на пожизненный срок
Сафаа Булар состояла в ячейке Исламского государства и планировала совершить самоподрыв в Британском музее
В Британии 18-летнюю Сафау Булар приговорили к пожизненному заключению с минимальным сроком в 13 лет за подготовку теракта. Об этом сообщает ВВС, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.
Она стала самой молодой британкой осужденной за терроризм.
Булар родом из Лондона, состояла в террористической организации "Исламское государство". Она планировала совершить самоподрыв в Сирии, а после того, как выяснилось, что добраться туда она не сможет, решила совершить теракт в Британском музее.
На заседании девушка заявила, что отказалась от экстремистских взглядов.
Суд решил, что девушка очень опасна для общества, так как у нее есть "глубоко укоренившиеся" взгляды и она могла сама принимать решение и делать выбор.
Читайте также: Во Франции мужчину в третий раз осудили на пожизненный срок
В начале июня этого года были также осуждены мать и сестра Булар, которые также состояли в ячейке ИГ.
В Британии 18-летнюю Сафау Булар приговорили к пожизненному заключению с минимальным сроком в 13 лет за подготовку теракта. Об этом сообщает ВВС, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.
Она стала самой молодой британкой осужденной за терроризм.
Булар родом из Лондона, состояла в террористической организации "Исламское государство". Она планировала совершить самоподрыв в Сирии, а после того, как выяснилось, что добраться туда она не сможет, решила совершить теракт в Британском музее.
На заседании девушка заявила, что отказалась от экстремистских взглядов.
Суд решил, что девушка очень опасна для общества, так как у нее есть "глубоко укоренившиеся" взгляды и она могла сама принимать решение и делать выбор.
Читайте также: Во Франции мужчину в третий раз осудили на пожизненный срок
В начале июня этого года были также осуждены мать и сестра Булар, которые также состояли в ячейке ИГ.
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