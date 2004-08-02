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Раздел: Мир  
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Самую юную британскую террористку осудили на пожизненный срок

Самую юную британскую террористку осудили на пожизненный срокСафаа Булар состояла в ячейке Исламского государства и планировала совершить самоподрыв в Британском музее

В Британии 18-летнюю Сафау Булар приговорили к пожизненному заключению с минимальным сроком в 13 лет за подготовку теракта. Об этом сообщает ВВС, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.

Она стала самой молодой британкой осужденной за терроризм.

Булар родом из Лондона, состояла в террористической организации "Исламское государство". Она планировала совершить самоподрыв в Сирии, а после того, как выяснилось, что добраться туда она не сможет, решила совершить теракт в Британском музее.

На заседании девушка заявила, что отказалась от экстремистских взглядов.

Суд решил, что девушка очень опасна для общества, так как у нее есть "глубоко укоренившиеся" взгляды и она могла сама принимать решение и делать выбор.

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В начале июня этого года были также осуждены мать и сестра Булар, которые также состояли в ячейке ИГ.
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 Теги: Великобритания, террористка, пожизненное заключение

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Сегодня, 10:55 » Автор: Алена Шимко
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