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Раздел: Мир  
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В США воздушный шар совершил "жесткую" посадку, есть жертвы

В США воздушный шар совершил "жесткую" посадку, есть жертвыВ результате этого инцидента пострадали три человека.

В округе Парк штата Колорадо в пятницу, 3 августа, воздушный шар компании Colorado Hot Air Balloon Rides, на борту которого находились девять пассажиров и двое пилотов, совершил "жесткую посадку", сообщает Fox 31, передает Хроника.инфо со ссылкой на www.newsru.co.il.

Одна из пострадавших была доставлена в больницу, где умерла спустя несколько часов.

Федеральное агентство воздушного транспорта и Национальный комитет безопасности перевозок расследуют этот инцидент.

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В Colorado Hot Air Balloon Rides отмечает, что ни шар, ни корзина не получили повреждений в результате жесткой посадки.
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 Теги: США, воздушный шар, жертвы

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Сегодня, 12:21 » Автор: Алена Шимко
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