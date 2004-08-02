Раздел: Мир
В США воздушный шар совершил "жесткую" посадку, есть жертвы
В результате этого инцидента пострадали три человека.
В округе Парк штата Колорадо в пятницу, 3 августа, воздушный шар компании Colorado Hot Air Balloon Rides, на борту которого находились девять пассажиров и двое пилотов, совершил "жесткую посадку", сообщает Fox 31, передает Хроника.инфо со ссылкой на www.newsru.co.il.
Одна из пострадавших была доставлена в больницу, где умерла спустя несколько часов.
Федеральное агентство воздушного транспорта и Национальный комитет безопасности перевозок расследуют этот инцидент.
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В Colorado Hot Air Balloon Rides отмечает, что ни шар, ни корзина не получили повреждений в результате жесткой посадки.
В округе Парк штата Колорадо в пятницу, 3 августа, воздушный шар компании Colorado Hot Air Balloon Rides, на борту которого находились девять пассажиров и двое пилотов, совершил "жесткую посадку", сообщает Fox 31, передает Хроника.инфо со ссылкой на www.newsru.co.il.
Одна из пострадавших была доставлена в больницу, где умерла спустя несколько часов.
Федеральное агентство воздушного транспорта и Национальный комитет безопасности перевозок расследуют этот инцидент.
Читайте также: В России сгорел вертолет, совершивший жесткую посадку
В Colorado Hot Air Balloon Rides отмечает, что ни шар, ни корзина не получили повреждений в результате жесткой посадки.
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