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Раздел: Мир  
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Президент Сербии созвал совет из-за угрозы обострения конфликта в Косово

Президент Сербии созвал совет из-за угрозы обострения конфликта в КосовоСпецслужбы Сербии получили информацию, что силы Косово якобы планируют при поддержке США вторгнуться на север.

Президент Сербии Александар Вучич созвал Совет национальной безопасности для обсуждения угрозы обострения ситуации в отношениях с Косово. Об этом сообщает Европейская правда, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.

Спецслужбы Сербии получили из Москвы информацию, что силы безопасности Косово при поддержке США якобы планируют тайное вторжение на север Косово, чтобы утвердить "суверенитет" Косово на всей территории.

Вучич направил жителям Косово и Метохии письмо в котром предупредил, что пока он на посту президента Сербия "не позволит насилие над сербами и их святынями".

""Новой "Бури" в Косово и Метохии не будет", - подчеркнул Вучич.

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 Теги: Косово, конфликт, Сербия

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Сегодня, 13:57 » Автор: Алена Шимко
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