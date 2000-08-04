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Мать Бен Ладена впервые рассказала о главаре "Аль-Каиды"

Мать Бен Ладена впервые рассказала о главаре "Аль-Каиды"Мать главаря "Аль-Каиды" впервые рассказала о своем сыне, каким он был в детстве и как он пришел к терроризму.

Мать бывшего лидера террористической организации "Аль-Каида" Усамы бен Ладена Алия Ганем впервые за 17 лет поговорила с журналистами и рассказала о сыне. Интервью опубликовало издание The Guardian, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.

Мать бен Ладена говорит, что Усама был хорошим мальчиком, способным к учебе. Изменился он уже после 20 лет, когда учился в университете в городе Джидде. Там он познакомился с членом мусульманского братства Абдуллой Аззамом.

"Люди в университете его изменили. Он стал другим человеком. Он был очень хорошим ребенком до тех пор, пока не встретил людей, которые хорошенько промыли ему мозги. (...) Я всегда говорила ему, чтобы он держался от них подальше, и он никогда не посвящал меня в то, чем он занимается, потому что он очень меня любил", - рассказала Ганем.

В 80-х бен Ладен уехал в Афганистан бороться против российской оккупации и в Саудовской Аравии очень гордились ним. Ганем говорит, что семье никогда не приходило в голову, что Усама станет джихадистом.

"Мы были очень подавлены. Я не хотела, чтобы такое произошло. Почему он все это бросил?", - вспоминает мать.

В последний раз Ганем виделась с сыном в 1999 году, когда приезжала к нему на базу около Кандарага. Она вспоминает, что бен Ладен был очень рад и устроил праздник в честь приезда родственников.

Братья Усамы говорят, что мать не объективна - она никогда не знала своего сына как террориста.

После теракта 11 сентября 2001 года спустя двое суток уже вся семья знала, что его совершил Усама бен Ладен. Все члены семьи съехались домой в Саудовскую Аравию.

"От младшего до старшего, нам всем было стыдно за него. Мы знали, что столкнемся с ужасными последствиями", - говорит брат Усамы Ахмад.

26 мая 2011 года американские военные заявили об убийстве Усамы бен Ладена.

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11 сентября 2001 года Аль-Каида направила два пассажирских самолета в здания Всемирного торгового центра, из-за чего башни рухнули. Еще один самолет врезался в здание Пентагона, четвертый упал в Пенсильвании. Всего погибли 2977 человек, еще 24 — пропали без вести.
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 Теги: Бен Ладен, мать, интервью, терроризм

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Сегодня, 15:20 » Автор: Алена Шимко
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