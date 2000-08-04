Мать Бен Ладена впервые рассказала о главаре "Аль-Каиды"

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Охранник Усамы бен Ладена рассказал, что его не убили американские морские пехотинцы. Он совершил самоубийство. Лидер «Аль-Каиды» в течение последних 10 лет жизни носил на себе пояс смертника и он им и воспользовался, чтобы погибнуть с честью и не попасть в плен к американцам.