» » Смертельное ДТП в России: автобус врезался в легковушку
Раздел: Мир  
0

Смертельное ДТП в России: автобус врезался в легковушку

Смертельное ДТП в России: автобус врезался в легковушкуКрупное ДТП произошло в Калужской области в России.

В результате лобового столкновения микроавтобуса с молдавскими регистрационными номерами, 8 человек, в том числе 6 граждан Молдовы, погибли, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

Информацию об этом подтвердили в молдавском Инспекторате по чрезвычайным ситуациям, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Молдове.

«По предварительной информации, помимо шестерых погибших граждан Молдовы, еще четыре человека, находившиеся в микроавтобусе, доставлены в больницу. Правоохранительным органам России предстоит выяснить все обстоятельства трагической аварии», - сообщила пресс-секретарь Инспектората Лилиана Пушкашу.

В МВД Молдовы создан кризисный штаб.

Читайте также: Пьяное ДТП на Киевщине: "ВАЗ" вылетел на встречку и врезался в автобус и легковушку
Посольство Молдовы в России находится в постоянном контакте с властями России. Предпринимаются все необходимые меры для идентификации погибших и пострадавших молдавских граждан.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Россия, ДТП, автобус, жертвы

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:52 » Автор: Алена Шимко
     13
     0

Похожие новости по теме

В Молдове задержали наемника с Донбасса В Молдове задержали наемника с Донбасса

Несколько воевавших на Донбассе граждан Молдовы уже приговорены к различным срокам тюремного заключения.

В Румынии столкнулись два прогулочных катера, есть пострадавшие В Румынии столкнулись два прогулочных катера, есть пострадавшие

Один из пострадавших находится в коме.

Число отравившихся на поминках в Молдове увеличилось Число отравившихся на поминках в Молдове увеличилось

В районную больницу города Каушаны (юг Молдовы) с признаками пищевого отравления доставлены уже 68 человек, в том числе девять детей.

Масштабное ДТП в Молдове: ранены три украинца Масштабное ДТП в Молдове: ранены три украинца

Трое погибших.

«Майдан хризантем»: в столице Молдовы проходят массовые акции протеста «Майдан хризантем»: в столице Молдовы проходят массовые акции протеста

Протестующие требуют отставки властей.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх