Раздел: Мир
Смертельное ДТП в России: автобус врезался в легковушку
Крупное ДТП произошло в Калужской области в России.
В результате лобового столкновения микроавтобуса с молдавскими регистрационными номерами, 8 человек, в том числе 6 граждан Молдовы, погибли, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
Информацию об этом подтвердили в молдавском Инспекторате по чрезвычайным ситуациям, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Молдове.
«По предварительной информации, помимо шестерых погибших граждан Молдовы, еще четыре человека, находившиеся в микроавтобусе, доставлены в больницу. Правоохранительным органам России предстоит выяснить все обстоятельства трагической аварии», - сообщила пресс-секретарь Инспектората Лилиана Пушкашу.
В МВД Молдовы создан кризисный штаб.
Читайте также: Пьяное ДТП на Киевщине: "ВАЗ" вылетел на встречку и врезался в автобус и легковушку
Посольство Молдовы в России находится в постоянном контакте с властями России. Предпринимаются все необходимые меры для идентификации погибших и пострадавших молдавских граждан.
В результате лобового столкновения микроавтобуса с молдавскими регистрационными номерами, 8 человек, в том числе 6 граждан Молдовы, погибли, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
Информацию об этом подтвердили в молдавском Инспекторате по чрезвычайным ситуациям, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Молдове.
«По предварительной информации, помимо шестерых погибших граждан Молдовы, еще четыре человека, находившиеся в микроавтобусе, доставлены в больницу. Правоохранительным органам России предстоит выяснить все обстоятельства трагической аварии», - сообщила пресс-секретарь Инспектората Лилиана Пушкашу.
В МВД Молдовы создан кризисный штаб.
Читайте также: Пьяное ДТП на Киевщине: "ВАЗ" вылетел на встречку и врезался в автобус и легковушку
Посольство Молдовы в России находится в постоянном контакте с властями России. Предпринимаются все необходимые меры для идентификации погибших и пострадавших молдавских граждан.
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