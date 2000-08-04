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Раздел: Мир  
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На индийской каменоломне прогремел взрыв: 11 погибших

На индийской каменоломне прогремел взрыв: 11 погибшихВ каменоломне в южном индийском штате Андхра-Прадеш произошел взрыв, в результате чего 11 человек погибли, еще 4 получили ранения.

Об этом сообщает "Синьхуа" со ссылкой на местные власти, передает УНН, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

"Накануне внутри этого карьера произошел взрыв, в результате которого 11 рабочих погибли, и четверо были ранены и находятся в критическом состоянии. Это произошло из-за детонации нитроглицериновых шашек, используемых для подрывных работ", - сообщил чиновник местной администрации.

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Инцидент произошел в пятницу вечером внутри карьера по добыче гранита в деревне Алуру-Мандал округа Курнул, примерно в 412 км к юго-западу от Амараватхи. По словам очевидцев, звуки взрыва слышали в соседних деревнях. В некоторых жилых домах появились трещины.
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 Теги: Индия, каменоломня, взрыв, жертвы

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Сегодня, 16:56 » Автор: Алена Шимко
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